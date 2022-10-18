Avustralya'dan Kudüs kararı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, büyükelçiliğimiz hep Tel Aviv'deydi ve öyle olmaya da devam edecek" dedi.



Wong, "Avustralya, İsrail ve Filistin'in, uluslararası kabul görmüş sınırlar dahilinde, barış ve güvenlik içinde bir arada var olduğu iki devletli bir çözüme bağlıdır" dedi.



2018'de Scott Morrison liderliğindeki hükümet, Batı Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

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18/10/2022 08:48