Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi hazır

İtfaiyecilik, Avustralya'da ve dünyanın pek çok yerinde en güvenilir meslekler arasında kabul ediliyor. Hayat kurtarmak için kendi sağlık ve güvenliklerini riske atan itfaiye görevlilerinden bazıları, boş zamanlarında hayırsever projeleri destekliyor. Bunu yapmanın bir yolu, her yıl Avustralya İtfaiyeciler Takvimi'ni yayınlamak.

Avustralyalı itfaiyecilerin geleneksel takvimi, 2023 yılı için hazır! Ünlü takvimde 30’uncu yılını kutlayan itfaiyeciler, yine yardım amacıyla, dikkat çekici pozlar verdi.

Takvim, şimdiye kadar 3,2 milyon dolarlık gelir elde etti. İtfaiyecilerin fotoğraflarıyla sadece takvim değil, Noel kartları da hazırlandı.

Son 30 yılda takvim satışlarından elde edilen gelir, çocuklarda ciddi yanıkları tedavi etmek için daha iyi yöntemler bulma konusunda tıbbi araştırmaları destekledi.

Dahası, projenin hayvan barınaklarını ve Avustralya Yaban Hayatı'nı destekleme konusunda gururlu bir geçmişi var.

Projenin yöneticisi David Rogers, “İlk takvimlerde görünen itfaiyeciler artık itfaiyeden emekli oldu ya da 50'li, 60'lı yaşlarındalar. Bu, takvimin ne kadar süredir var olduğu konusunda gerçekten bir fikir veriyor” dedi.

Kaynak: NTV

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31/10/2022 20:15