Avustralya'nın Victoria eyaletinde süren orman yangınında 66 bin hektar alan kül oldu

Avustralya basınındaki haberlere göre, 18 Aralık'ta eyaletteki Grampians Ulusal Parkı'nda başlayan yangın, günlerdir sürüyor.

Şimdiye kadar Grampians Ulusal Parkı'nın üçte biri, yani 66 bin hektar alan küle dönüştü.

Aşırı sıcak hava ve rüzgarlar nedeniyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Farklı eyaletlerden itfaiyeciler Victoria'ya doğru yola çıktı

Yangınla mücadele etmek için ülkenin farklı eyaletlerinden 100'ün üzerinde itfaiye eri Victoria'ya doğru yola çıktı.

Yetkililer, Grampians'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan bu bölgeleri derhal terk etmelerini istedi.

Yangınlardan tahliye edilenler için Ararat, Dunkeld, Stawell ve Hamilton'da yardım merkezleri açıldı.

İletişim kulesi yangınlardan etkilenebilir

Yetkililer, Moyston ve Mafeking kasabaları yakınlarındaki bir iletişim kulesinin yangınlardan etkilenebileceğini açıkladı.

Bu durumun hem cep telefonu hem de Ulusal Genişbant Ağı (NBN) hizmetlerini etkileyeceği belirtiliyor.

Victoria sakinlerine cep telefonlarını ve şarj aletlerini yanlarında taşımaları tavsiye edildi