Avustralya'yı yıkan Arjantin çeyrek finalde

2022 FIFA Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Lionel Messi'li Arjantin, son 16 turunda Avustralya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Kariyerindeki 1000. maçına çıkan Messi, mücadelede kilidi açan isim oldu.

Mücadelenin 35. dakikasında Arjantin, kariyerindeki 1000. maçına çıkan Lionel Messi ile 1-0 öne geçti. Bu dakikada ceza sahasında Nicolas Otamendi'nin bıraktığı topta Messi, sol ayağıyla gelişine yerden plase bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu. Dünya Kupalarındaki 9. golünü kaydeden süper yıldız, Maradona'yı da geçti.

Müsabakanın ilk yarısını "Tangocular" 1-0 üstün tamamladı.

Arjantin, 57. dakikada Julián Álvarez ile farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Harry Souttar'ın verdiği deri pas sonrası kaleci Matt Ryan Rodrigo De Paul'u çalımlamak isterken büyük bir hata yaptı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Alvarez, takımının 2. golünü atmakta zorlanmadı: 2-0

Avustralya, Craig Goodwin'in attığı gol ile farkı bire indirdi. 77. dakikada Aziz Behich'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Nicolas Otamendi'nin uzaklaştırdığı topta Craig Goodwin, ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert vurdu. Enzo Fernandez'e çarpan top yön değiştirip ağlara gitti: 2-1.

Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 2-1 galip ayrılan Arjantin adını çeyrek finale yazdırdı. Böylece Tangocular, son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer aldı. Arjantin, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.

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03/12/2022 23:06