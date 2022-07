Avusturalya’dan Kuzey Kıbrıs’a yardım eli

Avusturalya’nın sivil toplum örgütlerinden biri olan Humanity For All (HFA) kurban bayramında ihtiyaçlı ailelere et bağışında bulundu.

21 Haziran tarihinde ülkemizde yaşanan ve 4 gün süren yangın bölgesine giden HFA Kuzey Kıbrıs Ekibi, Mersinlik Muhtarı Mutlu Şeker ve Ağıllar Muhtarı Halil Dağbaşı ile birlikte ihtiyaçlı ailelere kurban eti dağıttı

Dünya genelinde faaliyetlerini sürdüren Humanity For All (HFA) bu yıl Kurban Bayramı’nda Kuzey Kıbrıs, Yemen, Keşmir, Uygur Göçmenleri, Somali, Filistin, Suriye, Lübnan, Afganistan ve Hindistan’da kurban keserek ihtiyaçlı ailelere dağıttı.

