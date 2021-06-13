Avusturya 3 puanı 3 golle aldı

ads ads ads ads
13/06/2021

ads
ads
ads
Avusturya 3 puanı 3 golle aldı

Avusturya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendi.

Avusturya ile Kuzey Makedonya, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da karşı karşıya geldi.

İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yönettiği maçı Avustuya 3-1 kazandı. Şampiyonada 3. kez boy gösteren Avusturya, şanssızlığını kırarak turnuva tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

 

13/06/2021 20:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Avusturya 3 puanı 3 golle aldı, haberkibris,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.