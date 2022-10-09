Avusturya cumhurbaşkanını seçiyor

Avusturya'da bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen dahil 7 aday yarışıyor.

Ülkede, parlamentodaki partilerden yalnızca aşırı sağcı Özgürlük Partisi cumhurbaşkanı adayı çıkardı.

Yeşiller Partisi'nin eski genel başkanı ve mevcut cumhurbaşkanı Van der Bellen bağımsız aday oldu.

Bellen'in oy oranı anketlerde yüzde 50'nin üzerinde görünüyor.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'ye ulaşamaması halinde 6 Kasım'da ikinci tur yapılacak.

9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da, yaklaşık 300 bin Türk yaşıyor; 6,5 milyona yakın kayıtlı seçmen bulunuyor.

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen oyunu kullandı

Van der Bellen, başkentin 3’üncü bölgesindeki bir ilkokulda eşi Doris Schmidauer ile oy verdi.

Oy kullanma işlemi öncesi ve sonrasında açıklamalarda bulunan Van der Bellen, seçimlerin demokrasiler için bayram günleri olduğunu belirterek her oyun önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Van der Bellen, kendisi dahil 7 adayın seçime girdiğini, 6 rakibinin bulduğunu, seçim yarışının her yönüyle heyecanlı ve güzel geçtiğini, her adayın kendi yöntem ve yönelişiyle seçmenleri ikna etmeye çalıştığını kaydetti.

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09/10/2022 14:46