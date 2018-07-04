Avusturya Kıbrıs sorunundaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır…

Avusturya`nın Kıbrıs Büyükelçisi Eva Maria Ziegler, ülkesinin Kıbrıs sorunundaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Avusturya’nın AB Dönem Başkanlığını 10 Temmuz tarihinde üstlenecek olması vesilesiyle Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Büyükelçi ülkesinin Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ve AB ilkeleri temelinde adil, kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasını desteklediğini söyledi.

Avusturya hükümetinin Kıbrıs sorunundaki politikası ve ülkenin AB Dönem Başkanlığı sırasında Kıbrıs sorunu hakkında her hangi bir girişimde bulunup bulunmayacağı hakkında bir soruya yetkili, “Avusturya, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Birliği ilkeleri temelinde adil, kapsamlı, yaşayabilir ve adayı yeniden birleşecek bir çözüm bulunmasını destekliyor” dedi.

Avrupa Birliği’nin her zaman BM himayesinde Kıbrıs sorunundaki müzakereleri desteklediğini ifade eden Büyükelçi, “Kıbrıs sorunu üzerindeki tüm girişimler BM ile koordinasyon içinde ve tüm tarafların arzu etmesi durumunda alındı ve alınacak. Avusturya, müzakerelere ev sahipliği yapmak amacıyla açık bir davet sundu” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki eylemleri hakkında bir soruya Bayan Eva Maria Ziegler, AB hükümet ve devlet başkanlarının mart ayında açık ve net bir şekilde ortak bir mesaj verdiğini belirterek; “Avrupa Konseyi Türkiye’yi Ege Denizi ve Doğu Akdeniz bölgesinde eylemlerine son vermesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa ve uluslararası hukuk çerçevesinde kendi MEB’inde doğal kaynakları araştırma ve keşfetme egemen haklarına saygı duyması çağrısında bulundu” dedi.

BM’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü (UNFICYP) misyonuna Avusturya’nın katılımıyla ilgili Büyükelçi, ülkesinin UNFICYP ile görevine devam etmesi konusunda hazır olduğunu teyit etti.

Avusturya’nın öncellikleri

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2018 yılının ikinci çeyreğinde AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olan Avusturya’nın sloganı “Koruyan bir Avrupa” olacağını ifade eden Büyükelçi, AB üyesi ülkelerde uzun süreli barış ve özgürlük ve refah Avrupa bütünleşmesinin başarıları olduğunu belirtti ve bunların korunmasının önemine işaret etti.

Yetkili, Kıbrıs Haber Ajansı’na Avrupa’nın şu an yeni sorunlara karşı karşıya bulunduğunu ve tek başına bir ülkenin söz konusu sorunları ele almasının mümkün olmadığını belirtti.

Avrupa’nın karşı karşıya olduğu küreselleşme, iklim değişikliği, terörist tehditleri ve radikalleşme dâhil sorunların acil bir şekilde ele alınması gerektiğine işaret eden yetkili, Avrupa’nın kendi başarıları, ilkeleri ve kendi yaşam biçimini korunması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi, böylece vatandaşların desteğinin ve aynı zamanda dünyada bir güç olmaya devam edeceğini söyledi ve ülkesinin söz konusu önemli sorunlara bir çözüm bulunması amacıyla çalışacağını vurguladı.

Avusturya’nın AB Dönem Başkanlığı sırasında ele alınacak en zor sorunlardan biri Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkma kararı -Brexit olduğunu ifade eden Büyükelçi, ülkesinin AB Dönem Başkanlığı sırasında iki önemli konuya odaklanacağını; Brexit konusu ve Mayıs ve Haziran 2018’e kadar Avrupa Komitesi tarafından sunulan önerilerden sonra 2020 yılına kadar çok yıllık bütçe çerçevesi olduğunu açıkladı.

Büyükelçi, yasadışı göç konusu ve ülkesinin konu üzerindeki çalışmaları hakkında bir soruya, göç krizinden dolayı olumsuz etkilenmeler yaşandığını ve vatandaşların kontrolsüz göç akışları üzerine endişeli olduğunu söyledi.

Yetkili, devamla, yasadışı göç konusunda ortak bir yaklaşım olmasının önemine işaret ederek yasadışı göç konusunun ele alınması için ortak Avrupa iltica sisteminde reformlar için çalışmalar yapıldığını ve ve Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı’nın “Frontex” geliştirilmesi amacıyla çabalar harcandığını belirtti.

Büyükelçi, yasadışı göç konusunda bir çözüm bulunması amacıyla üçüncü ülkelerle daha yakın bir işbirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi ve söz konusu konuların 20 Eylül tarihinde Avusturya’nın Saltzburg kendinde yer alacak Avrupa Birliği’nin gayri resmi zirvesi sırasında ele alınacağını belirtti.

Yetkili, Eylül ayındaki gayri resmi zirvesinin Avusturya’nın AB Dönem Başkanlığı sırasında düzenlenecek en önemli toplantı olacağını söyledi.