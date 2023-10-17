Avusturya tek golle kazanıp EURO 2024 biletini aldı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya, Azerbaycan'ı 1-0 mağlup ederek 16 puana yükseldi ve EURO 2024'e katılmayı garantiledi.
17/10/2023
EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda Azerbaycan ve Avusturya karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken 48. dakikada Avusturya Marcel Sabitzer penaltıdan kaydettiği golle takımını öne geçirdi.
Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Avusturya, sahadan galibiyetle ayrılırken puanını 16'ya yükseltip EURO 2024'e katılmayı garantiledi.
Gruptaki 4. yenilgisini alan Azerbaycan ise 4 puanda kaldı.
Hangi ülkeler EURO 2024'e katılmaya hak kazandı?
A Milli Takım, dün oynanan maçta Letonya'yı 4-0 mağlup edip Almanya'nın ev sahipliğindeki turnuvaya katılım hakkı elde etti.
Türkiye'yle birlikte ev sahibi Almanya'nın yanı sıra şu anada EURO 2024'ü garantileyen ülkeler şöyle:
- Almanya
- Fransa
- Belçika
- Portekiz
- İskoçya
- Türkiye
- İspanya
- Avusturya