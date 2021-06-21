Avusturya tur biletini kaptı: 1-0
21/06/2021
EURO 2020 C Grubu 3. maçında Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek ikinci sıranın sahibi oldu ve gruptan çıkmayı başardı.
EURO 2020 C Grubu'nda 3. maçlar tamamlandı.
Gruptan çıkma mücadelesi veren Avusturya ve Ukrayna, Arena Nationala'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Cüneyt Çakır yönetti.
Karşılaşma, 1-0'lık Avusturya üstünlüğüyle noktalandı.
Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren gol, 21. dakikada Baumgartner'den geldi.
Bu sonuçla 6 puana ulaşan Avusturya, 2. sıraya yerleşti ve gruptan çıkmayı garantiledi.
3 puan ve -1 averaj ile 3. sırada kalan Ukrayna ise, en iyi üçüncüler arasına girip giremeyeceğini öğrenmek için turnuvanın grup aşamasının tamamlanmasını bekleyecek.