Avusturya’da minimum zorunlu aşı yaşı belli oldu

Avusturya Sağlık Bakanı Mueckstein düzenlediği basın toplantısında zorunlu aşı yaşını duyurdu.

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09/12/2021

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Avusturya’da minimum zorunlu aşı yaşı belli oldu

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Mueckstein, zorunlu Covid-19 aşı olma yaşının 14 olduğunu duyurdu ve cezaları açıkladı.

Gelecek yılın Şubat ayında başlayacak ve Avrupa’daki ilk aşı zorunluluğu getirecek olan Avusturya’da aşı olmayanlara 3600 euro para cezası verilmesi öngörülüyor. Mueckstein bu kararın henüz parlamentodan geçmediğinin de altını çizdi.

Fakat Avusturyalı sağlık bakanı, hükümetin iki muhalefet partinin de bu konuda desteğini alacağını dile getirdi.

09/12/2021 14:46
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TAGS: Avusturya, aşı
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