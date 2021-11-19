Avusturya'da tam kapanma ve aşı zorunluluğu geliyor

Avrupa'da ilk kez Avusturya Türkmenistan, Endonezya ve Mikronezya'nın ardından aşı yaptırmayı bir zorunluluk haline getiriyor

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19/11/2021

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Avusturya'da tam kapanma ve aşı zorunluluğu geliyor

Avusturya halkının üçte biri henüz aşı olmadı. Bu Batı Avrupa'daki en yüksek oranlardan biri.

Avusturya aşı olmayan kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya başladıktan bir gün sonra, ülke genelinde tam kapanmaya geçileceğini duyurdu.

Pazartesi günü başlayacak kapanma en az 10 gün sürecek.1 Şubat 2022'ye kadar Covid-19 aşısı olmak da yasal zorunluluk haline gelecek.

Bu Avrupa'da bir ilk. Daha önce yalnızca Türkmenistan, Endonezya ve Mikronezya aşı yaptırmayı bir zorunluluk haline getirmişti.

Batı Avrupa ülkelerine kıyasla düşük bir aşılama oranına sahip olan Avusturya'da koronavirüsün yayılma hızı son dönemde arttı.

19/11/2021 15:45
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TAGS: Avusturya, aşı, zorunluluk
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