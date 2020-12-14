Avusturyalı vekil kürsüde colaya corona testi yaptı

Avusturya’da muhalefette olan aşırı sağcı Avustuya Özgürlük Partisi (FPÖ) milletvekili Michael Schnedlitz, hükümetin hızlı corona testlerine milyonlarca Euro yatırım yapmasını eleştirmek için, colayı test etti.

Bir bardak içinde cola ve hızlı test kiti ile kürsüye gelen Schnedlitz, coladan bir kaç damla alarak hızlı teste uyguladı. Kısa süre sonra testin sonucu “pozitif” olarak göründü. Bu meclisi karıştırdı. Aynı zamanda büyük tartışmalar da yaşanmaya başlandı.

“TESTİ YANLIŞ UYGULADI”

Hızlı testlerle ilgili açıklama yapan Dialab Şirketi, bunun mecliste yanlış uygulandığını söyledi ve “O şekilde yapılırsa, herhangi bir hamilelik testi bile pozitif çıkardı. Böyle saçmalıklar yapacağına biraz kimyayla uğraşsa iyi olurdu” açıklaması yaptı. Aynı milletvekili de, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Gördüğünüz gibi hızlı corona testleri değersizdir” dedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tartışmaya katıldı ve milletvekilini eleştirdi.

Destek verenler de oldu ve bu destekçilerden biri de, Alman aşırı sağcı AfD milletvekili Alice Weidel oldu. Weidel, “Bir FPÖ milletvekili, hızlı corona testinin ne kadar anlamsız olduğunu kanıtladı” diye yazdı.



COLA PROTEİNLERİ ÖLDÜRDÜ

Meclisten aşıp sosyal medyada da yaygınlaşan tartışmalara, Alman basını da daldı. Siemens Healthineer'sin Teşhis Bölümü Başkanı Crhristopf Pedain, Süddeutsche Zeitung'a konuyu değerlendirdi ve “Cola'nın içindeki düşük pH değeri, hızlı testlerde bulunan ve virüs proteinlerinin yerleşmesi gereken inci şeritler üzerindeki proteinleri yok eder. Bu nedenle ayrışma, testin bu şeritlerindeki renk parçacıklarını bozar, bağlantı noktaları yaratır ve çizgiler görünür hale gelir” dedi.

BURNUNU COLA İLE YIKARSA…

Uzmanlar bu tür testlerden bir saat önce ve bir saat sonra bir saat bir şey yiyip içmemeyi tavsiye ediyor. Ancak test olacak kişinin daha önce coca-cola içmiş olmasının da sonucu değiştirmeyeceğini belirten Pedain, “Kişinin testten önce burnunu cola ile yıkaması düşünülemeyeceğine göre, yanlış sonuç almak da mümkün olmaz” diye konuştu.

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14/12/2020 08:57