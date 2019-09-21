Ay Modülünün Çalışma Kapasitesi Bugün Sona Eriyor

Hindistan'ın, Chandrayaan-2 uzay aracının, 7 Eylül'de inişi sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilen Vikram modülünün 14 günlük (1 Ay günü) çalışma kapasitesinin bugün sona ereceği bildirildi.



Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) Başkanı Kailasavadivoo Sivan yaptığı açıklamada, modülün çalışma süresinin bugün dolacağını belirterek, "Modülle henüz iletişim kuramadık." dedi.



ISRO'dan ismi açıklanmayan bir yetkili ise Ay gecesinin başlamasının Vikram modülüyle iletişim kurma ihtimalini ortadan kaldırdığı bilgisini paylaştı.



Yetkili, 14 gün süren Ay gecesinde, yüzeydeki sıcaklığın eksi 180 dereceye kadar düşebildiğini kaydederek, modülün bu sıcaklığa göre tasarlanmadığını, Ay gecesinin ardından Vikram'daki elektronik aksamın çalışmasının ise olanaksız olduğunu söyledi.



Bangalore'daki Hindistan Bilim Enstitüsü (IISc) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Nirupam Roy yaptığı açıklamada, "Biz şu durumda, ISRO'nun modülle iletişim kurma umudunun olmadığını söyleyebiliriz, Vikram'ın görev ömrü sona erdi." ifadelerini kullandı.



7 EYLÜL'DE SİNYAL İRTİBATI KESİLMİŞTİ

Chandrayaan-2 uzay aracının, 7 Eylül'de iniş sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilen Vikram modülünün 14 günlük (1 Ay günü) çalışma kapasitesinin bugün sona ereceği kaydedildi.



Kendi etrafında dönüşünü 28 günde tamamlayan Ay'da bir gece, 14 dünya gününe eşit bulunuyor. Bu süre boyunca sıcaklık eksi 190 dereceye kadar düşebiliyor.



Chandrayaan-2'nin Ay yörüngesindeki uydusunun, 7 Eylül'de inişi sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilmişti.



ISRO Başkanı Sivan, 8 Eylül'de sinyal irtibatı kesilen Vikram'ın yerinin tespit edildiğini duyurmuştu.



VİKRAM, 2 EYLÜL'DE CHANDRAYAAN-2'DEN AYRILMIŞTI

İçinde "Pragyan" adı verilen bir gezginci yüzey aracını da taşıyan Vikram modülü, uydu ile Chandrayaan-2 keşif görevinin en önemli bileşenini oluşturuyordu.



ISRO uzmanları, modülün irtibatı kaybetmesinin ardından Ay yüzeyine çarparak parçalanmış olabileceğinden endişe ediyordu.



Vikram, 2 Eylül'de Ay'ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2'den ayrılmıştı. Vikram'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde iki krater arasında kısmen düzlük olan bölgeye indirilmesi ve 100 milyon ton su içerdiği tahmin edilen kraterde inceleme yapması planlanıyordu.



HİNDİSTAN AY'A YUMUŞAK İNİŞ YAPAN 4'ÜNCÜ ÜLKE OLACAKTI

Chandrayaan-2, Hindistan'ın Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş denemesiydi. İniş başarılı olsaydı, Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı.



Uydu, iniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz'da uzaya fırlatılmıştı.



Hindistan "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermişti. 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başaran Hindistan, 2022'ye kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor.

21/09/2019 16:14