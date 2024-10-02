Ay sütüne rağbet artıyor: Stresi azaltıyor, gece uykusunu iyileştiriyor! İşte tarifi

Hindistan kökenli olan ay sütü stres ve uykuyla mücadelenin ana bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Günlük stresi azaltan bu içecek, Hindistan başta olmak üzere Asya'da yaygın olarak tüketiliyor ve dünya çapında popülerlik kazanıyor​.

Gece uykusunu iyileştirmek, sinir sistemini yatıştırmak ve stresle başa çıkmak amacıyla tüketilen ay sütü aynı zamanda tarçın ve zencefil gibi baharatlar sayesinde güçlü anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere de sahip.

AY SÜTÜ NASIL HAZIRLANIR?

Bir su bardağı süt (badem veya hindistan cevizi sütü olabilir)

Yarım çay kaşığı tarçın ve ashwagandha tozu

Zencefil ve hindistan cevizi yağı gibi ek malzemeler

Tatlandırıcı olarak bal veya akçaağaç şurubu

Malzemeler düşük ısıda karıştırılarak demlenir ve yatmadan önce içilir​

Uyumadan önce içilen bu karışım, rahatlatıcı etkisiyle dikkat çekiyor​.