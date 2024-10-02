Ay sütüne rağbet artıyor: Stresi azaltıyor, gece uykusunu iyileştiriyor! İşte tarifi
Ana bileşeni süt olup, içerisine ashwagandha (Hint ginsengi), zencefil, tarçın, ve hindistan cevizi yağı gibi doğal malzemeler eklenerek hazırlanan bu karışım içeriğindeki melatonin, triptofan ve magnezyum gibi maddeler, vücudu sakinleştirir ve daha kaliteli bir uykuya geçişi destekler.
02/10/2024
Hindistan kökenli olan ay sütü stres ve uykuyla mücadelenin ana bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Günlük stresi azaltan bu içecek, Hindistan başta olmak üzere Asya'da yaygın olarak tüketiliyor ve dünya çapında popülerlik kazanıyor.
Gece uykusunu iyileştirmek, sinir sistemini yatıştırmak ve stresle başa çıkmak amacıyla tüketilen ay sütü aynı zamanda tarçın ve zencefil gibi baharatlar sayesinde güçlü anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere de sahip.
AY SÜTÜ NASIL HAZIRLANIR?
Bir su bardağı süt (badem veya hindistan cevizi sütü olabilir)
Yarım çay kaşığı tarçın ve ashwagandha tozu
Zencefil ve hindistan cevizi yağı gibi ek malzemeler
Tatlandırıcı olarak bal veya akçaağaç şurubu
Malzemeler düşük ısıda karıştırılarak demlenir ve yatmadan önce içilir
Uyumadan önce içilen bu karışım, rahatlatıcı etkisiyle dikkat çekiyor.02/10/2024 14:00