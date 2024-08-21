Ay ve Dünya yakınından geçip Venüs'e doğru yol aldı

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, nihai varış noktası Jüpiter olan uzay aracı, Ay ve Dünya'nın yörüngesinden art arda geçerek Venüs'e doğru yol aldı.

Ay'a en yakın uçuşunu 19 Ağustos'ta saat 23.15'te yapan aracın, ertesi gün saat 23.56'da ise yaklaşık 6 bin 800 kilometre uzaklıkla Dünya'ya bazı uydulardan daha yakın mesafede olduğu kayıtlara geçti. Uçuş, Ay'ın ve Dünya'nın yer çekimini kullanarak aracın hızını ve yönünü ayarlayıp uzaydaki yolunu yeniden yönlendirmek ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla yapıldı.



3 bin kilogram yakıt taşıyan Juice'un bu manevrası sayesinde 100-150 kilogram yakıttan tasarruf edildiği tahmin ediliyor. Belçika'nın resmi ajansı Belga'ya konuşan uzay misyonunda görevli Ignacio Tanco, uçuşun kusursuz geçtiğini belirterek "Her şey sorunsuz gitti ve Juice'un Dünya'nın bu kadar yakınından geçtiğini görmekten mutluluk duyduk" ifadesini kullandı.

Ağustos 2025'te Venüs’ü geçmesi öngörülen aracın, Temmuz 2031'de ise Jüpiter'in yörüngesine girmesi bekleniyor. Araştırmacılar, aracın Jüpiter ve 100 uydusu arasından kalın buz katmanıyla kaplı Ganymede, Callisto ve Europa'dan toplayacağı bilgilerle buzun altında su bulunduğu tahmin edilen bu uydulardaki geçmiş ve gelecekteki yaşam olasılığını incelemeyi planlıyor.