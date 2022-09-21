Ay. Napa Marinası ilk süper kruvaziyer gemiyi dün ağırladı

Royal Caribbean Cruises şirketine ait “Rhapsody of the Seas” isimli kruvaziyer geminin Ay. Napa Marinası’na demirleyen ilk süper kruvaziyer gemi unvanı kazandığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, 3 bin dolayında yolcu ve mürettebatla yola çıktığı Hayfa’dan saat 06.00’da Ay. Napa Marinası’na demir atan geminin Rum Taşımacılık Bakanı ile Denizcilik Müsteşarı tarafından karşılandığını, saat 16.00’da da Rodos’a gitmek üzere demir aldığını yazdı.

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21/09/2022 12:07