Ay'a çarpacak roketin Çin'e ait olduğu ortaya çıktı

Yakıtı bittiği için yörüngeden çıkan ve Ay'a çarpması beklenen roketin SpaceX şirketine değil, Çin'e ait olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda astronomlar, SpaceX tarafından yaklaşık 7 yıl önce fırlatılan bir roketin yakıtı bittiği için yörüngeden çıktığı ve Mart ayı içerisinde Ay'a çarpabileceğini açıklamıştı.

ELON MUSK DEĞİL, ÇİN'E AİT

Bugün açıklama yapan astronom Bill Gray, 4 Mart'ta Ay yüzeyine çarpması beklenen roketin açıklananların aksine Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından değil, Pekin tarafından fırlatıldığını açıkladı.

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15/02/2022 18:43