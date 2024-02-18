Ay'a iniş görevi devam ediyor: İşte ilk görüntüler...

Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılan Intuitive Machines'in ilk Ay'a iniş aracı, Dünya'nın etkileyici görüntülerini paylaştı.

15 Şubat'ta gerçekleşen SpaceX Falcon 9 fırlatmasının ikinci aşamasındaki ayrılma sonrasında, Intuitive Machines'in Odysseus uzay aracı kısa bir süre içinde arka planda Dünya'nın bulunduğu çeşitli görseller paylaştı.

Intuitive Machines ekibi, Odysseus aracının planlanan rotasında başarılı bir şekilde ilerlediğini ve kritik adımları, örneğin uzay aracının motor ateşlemesi gibi, başarıyla tamamladığını vurgulayarak bu önemli başarı hakkında konuştu.

Halka açık bir şirket olan Intuitive Machines, NASA ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayarak CLPS programı kapsamında Ay yüzeyine yük taşıma görevini üstlendiği biliniyor. Normal şartlarda dün gerçekleşmesi planlanan IM-1 görevi, fırlatma teknik aksaklıkları nedeniyle ertelenmişti.