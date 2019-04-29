"Ayak Bacak Fabrikası" Oyunu Lefkoşa’da Son Kez Sahneleniyor

Baraka Tiyatro Ekibi'nin hazırladığı "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyun Lefkoşa’da son kez sahnelenecek.

Gösterim, yarın akşam saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak.

Türkiye’nin önemli epik tiyatro yazarlarından Sermet Çağan’ın yazdığı oyun, kara tohum yemek zorunda bırakılarak kötürüm kalan bir halkın aymazlığını ele alıyor ve halktan kopuk aydın eleştirisini de sahneye taşıyor.

Açıklamaya göre, tek perdelik kara komedi olan Ayak Bacak Fabrikası, seyirciyi güldürürken düşündürmekte, devlet ile dinin ve sermayenin ilişkisini, yasaklı kitap, MOBESE kameraları, polisin ve adaletin içine girdiği açmazlar gibi ülkemizden güncel konulara da değinmekte. Oyunda Sol Anahtarı müzik grubunun da oyuna özgü besteleri ve canlı müziği yer alıyor.

Biletlerin 10TL öğrenci için 5TL olduğu ve girişten veya Khora Kitap Cafe'den temin edilebileceği, rezervasyon için 0533 886 48 18 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.

OYUN MAYIS’TA MAĞUSA VE GÜZELYURT’TA

Baraka Tiyatro Ekibi, Lefkoşa gösterimlerini tamamlamasının ardından 4 Mayıs Cumartesi Mağusa KÜKOM ve 11 Mayıs Cumartesi Güzelyurt AKM sahnesinde seyircisiyle buluşacak. Mağusa ve Güzelyurt (Omorfo) gösterimlerinin biletlerinin, Khora Kİtap Evi’nin Mağusa ve Omorfo şubelerinden temin edilebileceği kaydedildi.