Ayak bileği kırılan Uzo'ya başarılı operasyon

K.Kaymaklı ile oynanan Northernland Kıbrıs Kupası maçında ayak bileği kırılan Uzochukwu Ugwu'ya Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir operasyon yapıldı.

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16/02/2024

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Ayak bileği kırılan Uzo'ya başarılı operasyon

K.Kaymaklı ile oynanan Northernland Kıbrıs Kupası maçında ayak bileği kırılan Uzochukwu Ugwu'ya Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir operasyon yapıldı.
Ayak bileğinde parçalı kırık olan ve müdahale edilen Uzo'nun altı ay  tedavi göreceğini açıklayan Dr. Deniz Aydın, Nijeryalı futbolcunun kırık bölgesine platin taktıklarını açıkladı.

16/02/2024 19:14
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TAGS: Uzo
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