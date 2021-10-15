Ayak Tenisi Türkiye Kupası Başlıyor

16-17 Ekim 2021 tarihinde Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri yapılacak.

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15/10/2021

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Ayak Tenisi Türkiye Kupası Başlıyor

Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde Pamukkale Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Türkiye'de Denizli'de ilk kez düzenlenecek olan Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'na KKTC Futboltenisi Federasyonu iki takımla katılıyor.  Türkiye kupasında 18 bölge ve KKTC'den gidecek olan 2 takım birincileri buluşuyor. Erkekler üçlü kategorisinde yapılacak olan karşılaşmalar Denizli Kınıklı tesislerinde gerçekleştirilecek.

 

15/10/2021 11:45
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TAGS: Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ayak Tenisi
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