''Ayakkabı Tasarım ve Modelliği Kursu'' başvuruları başladı

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26/02/2025

''Ayakkabı Tasarım ve Modelliği Kursu'' başvuruları başladı

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Metashoes işbirliği ile  düzenlenecek "Ayakkabı Tasarım ve Modelliği" konulu 250 saatlik eğitim programı için başvuru kabul ediliyor.  

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin, 20 Mart mesai bitimine kadar (17.30) Mesleki Eğitim Öğretim Dairesi Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtildi.   

Katılımcılara, kurs sonunda Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından belge verilecek.

Kursa başvuracaklarda Ortaokul mezunu ve 18 yaşından büyük olma özellikleri aranacak.

Kurs, çarşamba günleri 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak. Kursun ilk aşaması, Sedat Simavi Endüstri Meslek lisesinde, ikinci aşaması ise 3'er kişilik guruplarla uygulamalı olarak atölye ortamında yapılacak.

Açıklamada, kursiyerlerin sayısının 10 kişi ile sınırlı tutulduğu kaydedildi.

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TAGS: ’Ayakkabı Tasarım, Modelliği Kursu
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