Ayako, imparatorluk ailesinden çıktı!

Japonya prensesi Ayako ile imparatorluk ailesinden olmayan işadamı Kei Moriya'nın düğünü gerçekleşti.

Çiftin geleneksel yöntemlerle gerçekleşen düğünü, Meiji Tapınağı'nda gerçekleşti. İmparatorun kuzeninin kızı olan 28 yaşındaki prenses Ayako, büyük bir gemicilik şirketi için çalışan 32 yaşındaki Kei Moriya ile evlendi.

Japonya'da, imparatorluk ailesinden biriyle evlenen kadınlar imparatorluk ailesi sayılırken, 'sıradan' biriyle evlenen imparatorluk ailesi bir kadın ise aileden ayrılmak zorunda.

'EL ELE ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Moriya da, imparatorluk ailesinden ayrılan Ayako'ya 'sıradan birinin yaşamını' öğrenmesine yardımcı olmak istediğini belirtti ve "Mutlulukla dolu bir aile kurmak için birlikte, el ele çalışmak istiyorum" dedi.

Japon medyasına göre yüzük takma töreni ve sake paylaşımını içeren düğün, tapınak kompleksi içindeki pagoda benzeri binalardan birinde gerçekleşti. Çiftin düğünü, Japon inancı Şintoizm'le bağlantılı sıradan ritüellerden oluştu.