Ayakta alkışlandı

Girne Tiyatro Su ile Altı Üstü Kabare ortak prodüksiyonu olan “Yarım Canlar Destanı” turne kapsamında Güzelyurt’tan sonra bu kez de Lefkoşa’da tiyatro severlerle buluştu

Girne Tiyatro Su ve Altı üstü Kabare ortak prodüksiyonu olan “Yarım Canlar Destanı” adlı tek perdelik oyun dün akşam Lefkoşa AKM’de izleyici ile buluştu. İzleyicinin büyük beğenisini alan ve ayakta alkışlanan oyun Derman Atik’in yaşamı özne olarak seçilerek, Kıbrıs’ta yaşananları ve bu yaşananlar sırasında dünyanın ne yaptığı duygu yüklü bir anlatımla izleyici ile buluştu. 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, CTP’li milletvekilleri, gazeteciler, yazarlar, yönetmenler, Tiyatrocular ve tiyatro severlerin doldurduğu AKM’de izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

Burçhan Göze’nin yazıp yönettiği, yardımcı yönetmenliğini ise Özge Günay Göze’nin yaptığı oyunda, Esel Fatma Tüney reji asistanı, Nurçin Tüney sahne amiri olarak görev yapıyor. Işık uygulamasını Mehmet Saygıer’in yaptığı oyunda, Cenk Gürçağ, Derman Atik ve İlkşen Varoğlu Atik rol alıyor Cemile Gürçağ ve İlde Atik de solist olarak görev alıyor. Ada geneli turne kapsamında “Yarım Canlar Destanı” 31 Ocak Cuma saat 20.00’de İskele AKM’de sahnelenecek.