Ayaküstü konuşmaları daha etkili hale getirebilecek 5 soru

Günlük hayatımızda, işte sık sık ayaküstü konuşmalar yaparız. Kısa zamanda, çok derine girmeden yapılan bu sıradan sohbetler sayesinde bazı sağlam ilişkiler başlar. İşte unutulmaz kısa sohbetler yapmanın püf noktaları.

Tanıştığınız kişilerle kolaylıkla sohbet edebilmek, havadan sudan konuşup ilişkinizin temelini oluşturmak için inanılmaz yaratıcı, ilginç olmanıza gerek yok. Duygusal zekanızı gösterin.

İşte ayaküstü konuşmalarda iyi olan kişilerin genel olarak kullandıkları beş soru:

En iyi sohbet başlatma soruları, o ana uyacak şekilde uyarlanır ve diğer kişiyi ne müdahaleci ne de yanıtlaması zor bir durumda bırakır.

Çoğu kişi memleketleri hakkında konuşmayı severler. Örneğin, İzmir’de bir düğündeyseniz, "Uçarak mı geldiniz yoksa burada mı yaşıyorsunuz?" diye sorabilirsiniz.

Bu sorunun başka bir versiyonu da "Umut’u nereden tanıyorsun?" olabilir. (Etkinliğe ev sahipliği yapan kişi) Her halükarda, bu soruların cevabı da, amacı da basit.

Bu soru başka soruları da getirir. Örneğin; ’’Kamp yapmayı çok severim.’’ gibi bir cevaba karşılık "Ben daha önce kamp yapmadım ama denemeyi istiyorum. İlk olarak nereyi tavsiye edersin? Yanımda hangi malzemeler olmalı? O güzergahta mutlaka görmem gereken yerler var mı?’’ gibi sorular ekleyebilirsiniz.

Bu soruyu farklı şekillerde de sorabilirsiniz. "Eğleniyor musun?", "Harika ortam değil mi?" "Hangi yemeği daha çok sevdin?"

Bu sorular sayesinde ikiniz de daha rahat sohbet edersiniz.

Sosyal bir ortamdaysanız bu soru sayesinde farklı bir sektör hakkında bilgi alabilirsiniz. Aynı mesleği yapıyorsanız ortak noktalarınızı, tanıdıklarınızı bulabilirsiniz ve bu da bağınızı kuvvetlendirir. İş için bir araya geldiğiniz bir etkinlikteyseniz kimlerin orada olduğunu, yapılan konuşmaları değerlendirebilirsiniz.

Birçok insan için aile en önemli konudur ve başka birinin ailesi hakkında bilgi almak da saygı gösterisidir.

Örneğin, konuştuğunuz kişi ailesiyle birlikte bir etkinliğe gelmiş gibi görünüyorsa, “Ailen burada mı? Başka kardeşin var mı? Çocuğun var mı?” gibi sorular yöneltebilirsiniz.

Bununla birlikte, bazı kişilerde aile konusunda travma olabilir. Bu veya benzer sorular onu rahatsız etmiş gibi görünüyorsa geri çekilin ve konuyu değiştirin.

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05/07/2022 17:23