Ayaz’ın duruşması başlıyor

PKK terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklandıktan sonra Almanya’ya iade edilen Kenan Ayaz’ın duruşması yarın başlıyor.

Fileleftheros gazetesi, Almanya tarafından, PKK terör örgütü mensubu olduğu suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan ve Güney Kıbrıs’ta yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece geçtiğimiz Haziran ayında Almanya’ya iade edilen Kenan Ayaz’ın duruşmasının yarın başlayacağını yazdı.

Gazete, Ayaz’ın duruşmasında, aynı zamanda avukatlarından biri olan Evstatios Evstatiu ve AKEL Basın Sözcüsü Milletvekili Yorgos Kukumas’ın da hazır bulunacaklarını belirtti.