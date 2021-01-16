Aybike Yektaoğlu yazdı: Aşı, üretim ve bilişim

Adamızın kuzey yarısında aşı geldiydi, geliyordu, gelecekti, plan yapıldıydı, plan açıklanacaktı derken, dün bazı üst düzey makamlara ve sağlık çalışanlarına aşılar yapılmaya en nihayetinde başlandı.

Aşılanma kampanyasının en güven veren tarafı ise sağlıkçıların güler yüzle fotoğraf paylaşıp, aşılanmayı teşvik etmesi olmuştur.

Daha iki gün önce, adanın güneyinde, Kıbrıs Cumhuriyeti devleti, kendi sağlık bakanlığı üzerinden, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Kıbrıslı Türkler’in de aşı olabilmesi için Word belgesi düzenleyip, e-posta adresi üzerinden kayıt olabileceklerine dair bir paylaşım yaptı.

Link üzerinden aşama aşama neler yapılması gerektiğine dair detaylar açıklarken, ayrıca bilgi edinilebilecek birçok belgeye de İngilizce olarak ulaşma bağlantıları sağlanıyor.

Pandemi dolayısı ile sınırlar kapalı olsa dahi, vatandaşları ve yabancılar için ayrıntılı bilgi paylaşımı ile bir nevi doyurucu bilgi verilen bir donanıma sahip bu site, bir kısım insanı rahatlatmıştır. Çünkü belirsizlik içerisindeki bir çıkış yolu oldu.

Hangi aşının daha iyi olduğuna veya hangi aşının öncelikli olarak öne alınmasına dair her kafadan bir ses çıkarken, toplum olarak tek dinlememiz gereken sağlık çalışanlarına odaklanmak yerine, devletin üst kademelerinde siyaseten açıklama yapanlara ister istemez yoğunlaşıyor ve aklımız tamamen allak bullak oluyor.

Güneyde oluşturulan web sitesi ve İngilizce belgeler ile doğru bilgiye ulaşırken, o günün sabahına Türkiye Cumhuriyeti tarafından aşıların adaya ulaştığı da haberlere yansıyor ve ertesi gün ise aşı kampanyası başlıyor.

Burada yaşanan esas sorunlardan bir tanesi doğru bilgiye, doğru ve güvenilir mecralardan ulaşma hakkının elimizden alınmış olmasıdır. Mart 2020’de ülkemizde de başlayan pandemi dolayısı ile daha bir yıl dolmadan internet üzerinden her çeşit alışverişi gerçekleştirmeyi çok hızlı bir şekilde öğrendik ve rayına soktuk.

Şubat 2020 ve Şubat 2021 arasındaki bir yıllık süre için bilişim üzerine bir karşılaştırma gerçekleştirip, istatistikleri çıkarsak, kısa sürede dünyanın en hızlı ve girişimci ülkesi olmaya aday olacağımız kesindir. Kendi üretimimiz olan aplikasyonlarımız (uygulama) çok hızlı bir şekilde hayatımıza girerken, bu alanda ne kadar çok insan çalıştığına bir göz gezdirsek, ekonomik olarak yeni bir dünya yaratacağımızın farkına varacağız.

Dünya farklı aletlerin daha akıllısını geliştire dursun, biz daha bir sene öncesine kadar bilişim alanında kendimiz için doğru düzgün adım atmayı dahi başaramamıştık. Bıçak kemiğe dayanınca ve bu yönde talep artınca da meydana ne kadar pratik, günlük yaşamı kolaylaştıran ürünlerin de çıktığı ortada.

Bir devletin temel taşlarını oluşturan en önemli noktalar yasama, yürütme ve yargıdır. Geçen 4-5 yılda bu üçlü arasına medya da girerken, geçtiğimiz yıl da bilişim 5. güç olarak bu dörtlünün yanında yerini almış bulunmaktadır.

Günlük yaşamı pratik hale getiren birçok uygulama artık dünyanın en çok kullanılan ürünleri haline gelmiştir. Bazılarımız bilişim üzerine komplo teorileri üretmeye devam etsin, atı alan Üsküdar’ı geçmiş iken, biz gerçek dünyada yaşamaya başlamadığımızın farkına varmak için bu gidişle 10 yıl daha harcayacağız.

Günümüzde devlet, kurum/kuruluşlarını devlet kurum/kuruluşu yapan modern bilişim çağına ne kadar ayak uydurdukları ile alakalıdır. Bir devlet dairesinde saatler süren bir işlemi tek “tık” üzerinden uzaktan halledebilecek ortam size sunuluyorsa, siz gelişmiş devleti olan bir ülkede yaşıyorsunuz demektir.

Pandemi gibi bir illetin içerisinde doğru ve güvenilir bilgiye ulaşım yalnızca sözlü oluyor ve sözlü olarak gerçekleşen bilgilendirme saat başı değişiyorsa, toplumun kamuya da devlete de güveni sorgulanır hale gelir.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği geçen yıl pandemi içerisinde yayınladığı bir link üzerinden halkın sağlık bilgileri üzerine veri toplamak için bir çalışma başlatmıştı. Bu çalışma Sağlık Bakanlığı tarafından ilerletilip daha düzgün bir yapıya kavuşturularak, içinde bulunduğumuz durumda topluma güven yaratıcı bilgiler sunacak bir web sitesi geliştirilseydi, bugün 65 yaş üstünü aşılama için yapılan açıklamaya gerek duyulmaz, konu dalga konusu haline gelmezdi.

“Sağlık ve siyaseti birbirine karıştırmamak lazım.” Doğru bir cümle. Ama önce siyaset sonra sağlık geliyorsa, toplumda güven yaratan ortam oluşmaz ve ortam kaosa giriyorsa o cümlenin hükmü yoktur. İşte bugün yaşadığımız olay tam da siyasetin sağlık ile karıştığı noktadır.

Bugün başrol sağlıkçılarındır. Nokta. O yüzden dün yapılan aşılamada sağlık çalışanlarının toplumu teşvik edici fotoğraf ve sosyal medya açıklamaları çok önemliydi.

Devlet artık 5. güç olan bilişim dünyasının gücünü kavramak zorundadır. Devlet, topluma doğru ve güven veren bilgiyi sunmak, tek “tık” ile bu bilgilere ulaşmasının yolunu açmak mecburiyetindedir. Bunu da sağlayacak yetiye, kaliteye ve beceriye sahip elemanımız fazlasıyla vardır.

Bilişimin dünyası bu ülkenin ekonomisinde yeni bir rota çizecek güce sahiptir. Hem de üretimde. 5. gücü nasıl ve ne şekilde planlayacağımız ise doğru strateji ve planlama ile bize bağlıdır...

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16/01/2021 11:54