Aybike Yektaoğlu yazdı: Bilişim, Ekonomi ve 5. Güç

Bir devleti devlet yapan ana unsurlar yasama, yürütme ve yargıdır. Son yıllarda medya da bu üçlünün yanında yerini alırken, gelişmiş ülkelerde üretim çarkları içerisinde ekonomide büyük bir pay sahibi olan ve herkesin tek tuşla birbirine bağlanmasını sağlayan bilişim de artık dünya güçleri arasında görülmektedir.

Dünya ekonomik dalgalanmalar yaşarken, önceden stratejik planlarını yapan gelişmiş ülkeler ekonomide hangi alanlara yatırım yapılabileceğini öngörerek, toplumlarının alıştığı refahı gelecekte de sürdürebilmeleri için planlamalar yapar.

Silikon Vadisi bilişim, bilgisayar ve mühendislik alanında birçok insanın istihdam edildiği, yüksek maaşların ödendiği, beyin gücünün kullanıldığı ve Amerikan ekonomisi için dizayn edilen bir oluşumdur.

Üretimin her yönüyle yüksek maliyetli olduğu ülkelerde bilişim, üretim alanında başvurulabilecek en akıllı yatırımdır. Özellikle o ülke, ekonomisi işgücü ile kolayına büyüyemeyecek ve dünyayı etkileyen en küçük bir çalkalanmada bile para biriminden de dolayı geleceği göremeyecek bir durumda ise, bilişim en akıllı yatırım alanı olmaya adaydır.

Ülkemizde yerli üretim ile belli bir alana işgücü sağlayabiliyorken ve yabancı işgücüne muhtaç bir ekonomimiz varken, pandemi ve benzeri hadiselerde ekonomik kayıplar oluşturacak durumların içine düşmemiz, geleceği görmemizi engelliyor.

Bilişim gibi ham maddesi bir masa, bir sandalye ve beyin gücü olan alanlar, ülkenin ekonomik geleceği için bir çıkış noktası olabilir. Sanayide uzman eleman yatırımları planlanırken ve halen yabancı işgücüne muhtaçken, yüksek öğrenim ve turizmin akıbetinin ne olacağı henüz karanlık bir bulutun arkasında gizli kalmışken, yeni bir ekonomik alan yaratmak ülkenin de önünü bir nebze görmesini sağlayacaktır.

Ülkemizde aşılanma başladığı haftanın ikinci gününde sorunlar nüksederken ve devlet 65 yaş üstüne “e-mail ile randevu al” skandalını sunarken, Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası hem telefon kullanabilecek 65 yaş üstüne, hem de bu uygulamayı dolduracak 65 yaş üstü insanlara hızlıca bir uygulama ile bir nebze de olsa kolaylık sağlamıştır.

Eğer ki devlet aşılanma planlamasını daha düzgün yapmış olsaydı, bugün e-devlet üzerinden veya aşılanmaya gelen herkese bir portal kaydı ile ülkesindeki yaşayan kişilerin sağlık verilerini toplayıp, analizini en hızlı yolla oluşturabilecekti. Ama maalesef 19. yüzyıldan kalma aşı karneleri ile herkesi çekilen büyük bir işkenceden sonra evine yollamıştır. İkinci doz aşının ise ne zaman olunabileceğini kahve falında belki görürüz!

Pandemi dolayısı ile kapalılık dönemleri içerisinde hiç olmadığı kadar yüksek bir hızda internet üzerinden hizmetler için web siteleri veya telefon üzerinden indirilebilecek uygulamalar programlanmıştır. Bu da gösteriyor ki, bilişim alanda fazlasıyla gizli cevherlerimiz vardır ve uygun şartlar oluştuğunda ekonomik çarklar içerisinde bu ülkenin geleceği için rol almaya hazırdır.

20. yüzyıl KKTC’sinde turizm ve inşaat sektörünün ve yüksek öğrenim alanının ekonomide bu denli katkı sağlayabileceğini hayal bile edemezken, bugün bu alanları, özellikle de yüksek öğrenim ve turizmi, dünyada gerçekleşen bir hadise ile ekonominin altüst olmasından dolayı nasıl kurtaracağımızı palyatif öneriler ile çözmeye çalışıyoruz. Aslında çözecekMİŞ gibi yapıyoruz.

Halbuki teknopark yasasını yaparken ümit edilen şey, bilişim alanında birçok insanı bu sektöre katarak yeni bir alan oluşturmak ve ekonomik çarkların içine sokmaktı. Seçkin üniversitelerimizde bilişim, bilgisayar mühendisliği, yazılım, programlama ve benzeri alanlarda yurtdışından ülkemize okumaya gelip daha sonra da dünyanın en prestijli site, yazılım şirketleri ve birçok farklı alanlarda işbaşı yapan mezunlarımızın reklamlarını yapıyorken, kendi ülkemizde de çok rahat bir şekilde bu ekonomik alanı yaratabileceğimizin farkına varmamız lazım.

Teknopark yasasını yapıp, kurulması öngörülen veya hali hazırda kurulan teknoparklar bir ziyaret, 0iki fotoşipşak, üç satır yazı ile kalmamalı. Yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ertesi gününden bu güne teknoparklar veya benzeri başka oluşumlar ile devlete bağlı bilişim alanları çoktan ekonomik çarkların içine girmeliydi.

Ekonomimize yeni, geleceği ve sürekliliği olan bir alan yaratmak iyi bir devlet planı ve bir sandalye, bir masa, bir bilgisayar ve BEYİN GÜCÜne bakar. Belki bir de belediyelere iş yeri kaydederken bir dükkan kiralayıp dünya masrafı yapması yasa ile istenen bu iş alanında çalışan kişilere kolaylık sağlamak da küçük bir adımdır. Çünkü bu insanlar uzmanlıklarını ve işlerini evlerindeki odalarında “Home Office” ortamında da gerçekleştirebilirler. Aksi halde merdiven altı çalışmalar ile devlet vergi kaybetmeye devam edecektir.

Doğu Akdeniz’in Silikon Vadisi olabilmek mümkün. Yapabilmek de vizyon ister…

Bu habere tepkiniz:



23/01/2021 10:55