Aybike Yektaoğlu yazdı: Cumhuriyetin Başı-V

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anayasası ve Cumhuriyet Meclisi tarafından geçirilen yasalar kapsamında, Cumhurbaşkanı’na, meclis tarafından atanmak üzere önerme ve doğrudan atama yapma yetkisi verilen birçok kamu kurum ve kuruluşu vardır. Yüksek Yönetim Denetçisi (madde 114) ve Yüksek Adliye Kurulu’nun bir üyesi (madde 141) anayasanın Cumhurbaşkanı’na atanmaları için yetkisi verilen makamlardır. Cumhuriyet Meclisi’nce yasaları düzenlenen Kamu Hizmeti Komisyonu başkan ve 4 üyesi doğrudan Cumhurbaşkanı’nca, Yayın Yüksek Kurulu’nun bir üyesi, Cumhurbaşkanı’nın önerisi ile meclis tarafından atanırlar. Ayrıca Taşınmaz Mal Komisyonu başkan, başkan yardımcısı ve üyeleri de Cumhurbaşkanı’nın önerisi üzerine Yüksek Adliye Kurulu tarafından atanırlar. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasındaki anlaşmaya göre, Birleşmiş Milletler himayesinde 1981 yılında kurulan Kayıp Şahıslar Komitesi Türk üyesi de Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Yükseköğretim Kurumları Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (1993), bağımsız bir kurul olması için yasada yapılan değişiklik ile Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK-2005) olarak tekrar düzenlenmiş ve başkanı da Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır.

Bir devletin bütünlüğünü oluşturan 4 ana arter vardır (yasama, yürütme, yargı ve medya). Devletin bütünlüğünü koruma görevi, halk tarafından seçilmiş devletin üst makamlarına verilir. Buna göre bu 4 ana arterin de birbirine bağlı ve bütün bir şekilde yürümesini sağlamak, seçilmişlerin ana görevleri arasındadır. Yalnızca Cumhuriyet Meclisi’ne seçilenlerin veya hükümetlerin sorumluluğunda değil, özellikle de devletin başının da hakim olması ve parçası olması gerekmektedir. Anayasanın ve Cumhuriyet Meclisi’nce düzenlenen yasaların içerisinde açık ve net bir şekilde ifade edilmektedir. Cumhurbaşkanı’nın esas görevi yürütme olsa dahi, dolaylı yoldan yasama, yargı ve medyada da söz sahibidir. Kamu Hizmeti Komisyonu yasası 1983 yılında yapılmış ve madde 6’nın 1. fıkrasına göre, 1 başkan ve 4 üye “devlet” başkanı tarafından atanır. Bu komisyon, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesini sağlar, kamu görevlilerinin atanmalarnı, onaylanmalarını, sürekli ve emeklilik hakkı olan kadrolara yerleşmelerini, terfilerini ve daha yasada tanımlanan birçok görevi yasa ve mevzuat uyarınca yerine getirmek üzere görevde olan bir komisyondur. Bu kapsamda kamu görevi için yapılacak ve mevzuatta tanımlanan sınavları yürütür ve sonuçlandırırlar. Yasalarınca tanımlandığı üzere, bu işlemleri tarafsız ve bağımsız bir organ olarak yerine getirmek üzere çalışan bir komisyondur. Yani devletin tüm arterlerine kan basıncının düzgün bir şekilde akmasını sağlayıp, sağlıklı bir şekilde yaşam damarlarının akıcılığını sağlamak için kurulan ve Cumhurbaşkanı’nca atanan bir komisyondur.

Yayın Yüksek Kurulu 1997 yılında yürülüğe giren yasa ile 8 kişiden oluşur ve 7. maddenin 3. fıkrasına göre bir üyesi de Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Bu yasaya göre kurulun en önemli yetkilerinden bir tanesi de kamuoyu araştırmaları yapmak, eğilimleri değerlendirmek ve gerekli önerilerde bulunmaktır. Bir toplumun devlet, hükümet veya toplum liderinden genel olarak beklentilerini belirlemek için yapılan kamuoyu araştırmaları, bu toplumun özünü anlamaktan geçmektedir ve eğer siz bir makam olarak kurula bir üye atıyorsanız, bu kurulun bir parçasısınızdır.

Anayasanın 6. kısmında (Çeşitli Kurallar), devletin mülkiyet hakkı başlığının altında anayasanın 159. maddesi uyarınca Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İdasi Yasası 2005 yılında Cumhuriyet Meclisi tarafından düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanı’nca onaylanmıştır. Cumhurbaşkanı’nca atanan Yüksek Adliye Kurulu bir üyesinin bulunduğu kurulla birlikte Cumhurbaşkanı’nın önerdiği başkan, bir başkan yardımcısı ve 5-7 üyeden oluşan taşınmaz mal komisyonunu atmaktadırlar. Ayrıca anayasanın 141. Maddesi altında düzenlenen yargıç atamaları ve yüksek mahkeme başkanının atanmasının onayı Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilir.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun esas kuruluş amacı tedbir amaçlı olup, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan mallarla ilgili talepler için iç hukuk yolunu oluşturmuştur. Bu kurul Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Xenides-Arestis v. Turkey” davasında oluşturduğu hükümler uyarınca kurulmasına karar verilmiştir. Bu kurul kuzeyde bulunan malların talep halinde iade, takas ve tazminat ile yapılan başvuru taleplerini incelemekle yükümlüdür.

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde kurulan Kayıp Şahıslar Komitesi ve Taşınmaz Mal Komisyonu, Kıbrıs Türk toplum lideri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın atadığı üyeleri barındıran oluşumlar olup, uluslararası tanınırlıkları vardır. Bunlar, Kıbrıs Türk toplum liderinin dünyada kabul gören meşru kurumlarıdır. Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili hazırlanmış olan tüm planların ana unsuru “iki kesimli ve iki toplumlu” ilkelerini gözetmektedir. Buna göre seçilen toplum lideri, iki toplum arasında yakınlaşma ve işbirliğini sağlayacak her alanda da çalışmak zorundadır. Yapılcak olan “yakınlaşma” çalışmaları, gerek ekonomik, gerekse manevi olarak çıkmazda olan toplumu ileri götürecek tek çaredir. Toplumun dışa dönük seçilmiş tek makamı olan Cumhurbaşkanı’nın muhatap olduğu ve olmak durumunda olduğu hiçbir ülke ile çatışma, zıtlaşma veya restleşme lüksü yoktur. Bu yalnızca toplumun zararına olacak ve toplumu içe kapayacaktır. Dünyanın merkezi olduğumuzu düşündüğümüz ve avuç içi kadar olduğumuz bir devlette, dünyanın yalnızca kendi etrafımızda döndüğünü sanmak büyük bir yanılgıdır. Küresel sorunlar bizim de sorunumuzdur. İçinde bulunduğumuz coğrafyada neler olup bittiğini ve bizim toplum olarak kenetlenerek nasıl bir yol izleyebileceğimizi bize gösterecek olan, toplumun tek dışa dönük ve Kıbrıs Türk toplumunu temsil eden makamın görevidir. Dünya, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de satranç oynarken, “bize birşey olmaz” mantığı ile hayata devam etmenin tek kaybedeni yine yalnızca biz oluruz!

Cumhurbaşkanı iç konularda anayasanın ve yasaların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde daha etkin olmalı ve dış politikada ise halkını daha çok bilgilendirip, toplumun geleceği için seferber olmalıdır...

Devamı: Cumhuriyetin Başı-VI

01/02/2020 10:53