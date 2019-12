Aybike Yektaoğlu yazdı: Dijital Getto

Beş yıl sonra yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğini bitiriyoruz. Göz açıp kapayıncaya kadar hızlıca bitecek olan asır. İşte zaman böyle bir şey. Kontrol edilemeyen tek olgu. Geçen yüzyılda bilim kurgu filmlerini izlerken, hayretler içerisinde kaldığımız, “acaba olur mu?” diye düşündüğümüz veya “imkansız” diye nitelendirdiğimiz birçok şey hayat bulmuş. O filmleri, o dönemlerde izleyenlerin aklından geçen tek şey, bilim kurgu ve korku filmlerinin birleştiği noktada izleyiciye aktarılanların gerçek olmamasıdır.

Dünyada gelişmiş, gelişen veya gelişmekte olan birçok ülkede dijitalleşme çığır açmışken, biz halen birçok alanda yerimizde sayıyoruz. İmkan mı yok? Tam aksine. İmkanlar deniz derya içinde yüzüyoruz. Ama bu ülkede maalesef yetişen nesli geleceğe taşıyan bilim-devlet politikası yalnızca sözde. Bu cümleden sonra birkaç kişi şunları şunları yaptık diye düşünmeye başlamışken, akıp geçen zamanda neler neler yapılabileceğini düşünmelidir.

Öğrenimini yurdışında görmüş, adaya geri gelen her birey en az 10-15 yıl geriye gidiyor. Olanaklar içinde yüzerken, olanaksızlıklarla savaşmak zorunda kalıyor. Düşünün ki her türlü faturanız online ödeniyor. Örneğin bir bankaya gidip saatlerce sıra beklemek yerine, tüm işleminiz online-bankacılık üzerinden gerçekleşiyor. Biz de de. Ama kısıtlı imkanlarla. Veya ehliyet talebiniz de online gerçekleşiyor. Saatlerce sıra bekleyip başvuru, belge vs işleri ile uğraşmadan, size devlet üzerinden kurulmuş bir portal üzerinden tüm işleminizi tamamlıyorsunuz. Böyle bir dünyanın avantajları sıralamak ile bitmez.

Örneğin bir devlet işlemini günümüz koşullarında yaparken izlediğiniz yolu tarif etmek gerekirse: Bir önceki gün kesinlikle işlem için doğru zaman hesaplaması yaparsınız. İlk stres adımı. Daha sonra şikayetimizin bitmeyeceği, trafiğin hiç azalmadığı yollar aklımıza gelir. Strese ikinci adım. Egsoz gazlarını buram buram içinize çektiğiniz kuruma doğru yola çıkarsınız. İnsan ömrünün en az bir saati zaman kaybına uğramışken, ayrıca arabanın yola çıkması ile harcadığınız benzin, kullandığınız yolun yıpranışı, içinize çektiğiniz ve çok uzun zamandan bu yana kontrolü olmayan bolca egsoz gazını da hesaba katarsak, mutsuzluk ifadesi zaten yüze yerleşmiştir. Bu zaman dilimi içerisinde ekonomik olarak kayıp belli, ayrıca çevreye verdiğimiz zarar da ortada. Hiç bitmeyen “toplu ulaşım” hayali de yok. Olması için engeller, sorunlar zaten saymakla bitmeyecek bir durumda. Ona değinmeye dahi gerek yok. Bu adımları tamamladınız. Sıra geldi ilgili kurumun etrafında park yerine, sonra içeride sıra beklemeye. Stres ibresi kırmızı noktada seyrediyor bile. Sıranız geldi. Mutsuz memura vardınız. Sizin de asık suratınızla birlikte geriye kalan günün tamamını anlatmaya bile gerek yok. Birey olarak sizin gördüğünüz zararların yanında bu işlemi o gün içerisinde yapanları da katarsak, ekonomik olarak, çevresel ve sağlık açısından birçok noktada uğradığımız zararlar mutsuz olmamızı tetikliyor. Ayrıca aynı faktörler göz önünde bulundurulduğunda devletin uğradığı zarar daha da fazladır.

Maalesef toplum olarak henüz elle tutulmayan birçok şeyi kabul etmiyoruz. Bu da bizim gerilememize neden oluyor. Zaman ellerimizden akıp giderken, dünya ilerlerken bizim tek yaptığımız telefonlarımızın dijital gettosunda kaybolmaktan başka bir şey değil. Dijital devletin avantajları ile ekonomik, çevresel, sosyal ve sağlık açısından kazanımları düşünün. Üstüne kitap yazılır. Elimizdeki kartlar üzerine işlem yapıp, arşivlemeyi bir kenara bırakıp cesaret göstermeyi ve zaman kaybetmemeyi göze aldığımız gün dünya ile bağlanacağız. Keşke Başbakan fotoğraflarını 200 bin TL’ye günü geldiğinde çöp olsun diye yaptırmak yerine 500 TL’ye bulunabilecek 400 tane dijital ekran alsa ve 100 farklı kuruma olması gereken devlet geleneği bütün fotoğraflar konulsa. Keşke vizyon bu olsa.

Çoook çalışmamız lazım çooook.

14/12/2019 11:15