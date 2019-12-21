Aybike Yektaoğlu yazdı: İnsan katliamı

Bildiği üzere dünya, dinozorlar döneminde de, o dönemin dışında da birçok kez, çoğu canlının değişip farklı organizmalar olarak tekrardan oluşarak günümüze geldiği birçok felaket ile karşılaşmıştır. Esasında bu felaket diye nitelendirdiğimiz şey, dünya gezegeninin kendi kendini yenilemesi ile sonuçlanmıştır. Üzerinde yaşayan ve farklı elementlerden kendine kaynak sağlayarak yaşam döngüsünü sürdüren organizmalar, ya tükenmiş, ya da türemiştir. En bilindik yenilenmelerden bir tanesi, dinozor diye nitelendirdiğimiz türle birlikte, birçok türün de tükendiği ve bu yaşanan döngüde birçok türün de bunu atlatarak günümüze geldiğidir.

İnsan ırkı, beyni en gelişmiş olarak bugüne kadar gelmiş organizmalardandır. Dünyaya adapte olurken, aslında dünyayı da kendine adapte etmeye çalışan ırklardan bir tanesidir. Yaşadığımız gezegen üzerinde oluşan doğal felaketlerden bir kısmı da insan ırkının kendi yarattığı ve zamanla oluşan felaketlerdir. Dünyanın milyonlarca yıl bilinmeyen yanları olmasına rağmen, bu gezegende esas misafir olan bizleriz. Misafir olduğumuz bir yerde de o evin kurallarına uymadığımızda, ev sahibi de bize ona göre davranır.

Genel olarak insan eliyle yaratılan felaketler, çevresel olarak bizleri olumsuz etkilediğinden dolayı, çevre katliamı olarak tanımlanır. Aslında çevre katliamı insan eli ile yaratılmış, hali hazırda orada bulunan ve dünyaya ait olan bir malın zarar görmesi ile sonuçlanır. Yani insan ırkı misafir olduğu evde, ev sahibinin malına zarar vermektedir. Verdiği zarar sonucu ise gelişen ve oluşacak olan bir takım olgular, felaket olarak geri döner. Kısacası dünya insandan öc alır. Yani insan ırkı, kendi kendine katliam düzenlemiş olur. Bu katliam da bir ırkın yavaş yavaş tükenmesine yol açar. “Dünyanın Sonu” veya “Dünyada Yaşam Sona Erecek” gibi tanımlamalar doğru tanımlamalar değildir. Çünkü dünya kendini yenilerken, gezegene ayak uyduran her organizma, ihtiyacı olan elementleri kullanarak yaşamaya devam eder veya bunlardan yeni organizmalar türer. Bu da aslında misafir değişimidir. Veya başka bir deyişle, kiraladığınız eve yeni kiracılar gelmiştir. Ayak uyduranlar, sahiplenenler, kurallara uyanlar yerinde kalacak, uymayanlar ve kural bozanlar ise gideceklerdir.

Yaşadığımız çevreye ayak uydurmak yerine, tüm temel bilim kurallarına karşı gelerek çevreyi kendimize uydurma çabası ise yalnızca bireylerin ve toplumların kendi dezavantajına olur. İnsan ırkı dünyanın en zeki ve gelişmiş organizması olmasına rağmen, kendi kendini de yok etme gibi bir düğmeye sahiptir ve bunu hunharca kullanmaktadır. Bu düğmeye basan bireyler, kendi çıkarları için arkasına aldıkları toplulukları yok ederler, toplumlar da kendilerini. Tek bir çıkar uğruna ise birçok topluluk zamanla yok olmaktadır. İnsanoğlu kendi bencilliği içerisinde tarihten hiçbir şekilde örnek almayarak günümüze gelmektedir. Fakat gelişen teknoloji ve insan beyni ile yok oluşa daha da yakındır. Çevreye, doğaya, denize yapılan tahribatlar, bireylerin çıkarları için olsa dahi, o bireyler toplulukların, toplumların ve bununla beraber da insan ırkının yok olmasına doğru hızlı adımlarla ilerlemektedirler. Oksijen insan ırkının yaşama tutunmak için en temel ihtiyaçlarından olan elementlerden biridir. Ama bu, bütün organizmalar için geçerli değildir.

Çevre, doğa, deniz katliamları aslında onlara yapılan değil, insan ırkının kendine yaptığı katliamlardır. Çünkü dünya gezegeni milyonlarca yıldır bitki, su, toprak, hava ve benzerleri, hep bu gezegende farklı bileşenler halinde bulunmakta ve insan ırkı dışındaki organizmalara yaşam şansı vermektedir. Biz insan ırkı ise, bize sunulan imkanları tahrip etmekle birlikte, bu gezegen üzerindeki tek değişmeyen ve kontrol edilemeyen olgu olan zamana karşı insan katliamını sürdürmekteyiz. O sebepledir ki, önce kendi kendimizi katletmeyi durduracak yolların açık olduğunun ve bireyselliğin bizi bitirdiğinin farkına varmak ve bütünselliğe geçmek için henüz geç değil. Topluca, ekip halinde ve birlikte hareket ederek başarılacak ve güzelleştirilecek o kadar çok şey var ki...

21/12/2019 14:57