Aybike Yektaoğlu yazdı:Cumhuriyetin Başı-I

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temeli olan ve 63 sayfadan oluşan anayasa metni, kabul edilişinden sonra, ilk kez 29 Haziran 2014’te referanduma götürülerek, anayasada “engel” olarak görülen maddeler, birçokları içinse “bahane/ler” revize edilmek üzere halk oyuna sunulmuştur. Çok ciddi bir çalışma yapılarak, yasamanın, yürütmenin, yargının, temel hak ve özgürlüklerin günümüz koşullarına uyarlanarak hazırlanan bir değişiklik paketini, yüzde 62 civarı hayıra karşılık, ancak yüzde 27 civarı kabul ile, halkın üçte ikisi reddetmiştir. Bu referandum sonucunda kabul görmeyen ve 1985 yılından bu yana olduğu gibi kalan anayasada önemli ne gibi maddeler, ilkeler, kurallar olduğunu bilenlerin oranının, anayasa ile doğrudan veya iş icabı haşır neşir olan yüzde 20’lik kesimin üzerine çıkmadığı aşikardır. Genel olarak herkes anayasa hakkında kulaktan dolma bilgilerle ahkam kesmekte ve algı yönetimi yaparak, toplumu yönlendirmek için her yolu denemektedir.

Anayasa, referandum sonucunda onay alıp yenilen(e)medi! Meşhur geçici 10. madde gibi birçok madde de gündeme gelmiyor artık. Şimdi “statükocu”ların yeni bir söylemi olacak. Nisan 2020’ye kadar durmadan duyacağız. Deyim yerindeyse, “abuk, subuk” birçok söylenti dile gelecek. Bu işin magazinel ve populist kısmı tabii...

Gelelim baki olan anayasamıza: Halkın seçtiklerinin ve seçilmişler tarafından seçilenlerin (atananların) madde madde tanımlandığı anayasaya. Başbakan kelimesi 41, Bakan kelimesi 104 (10 tane olduğu da düşünülürse Bakan başına 10,5 kez), Cumhurbaşkanı ise 105 kez anayasa metninin içerisinde geçiyor. 63 sayfalık anayasa metninin ikinci sayfasından son sayfasına kadar 105 kez Cumhurbaşkanı’ndan söz ediliyor. Yasama, ama özellikle de yürütmede.

Madde 5 Cumhurbaşkanı’na ve Bakanlar Kurulu’na yürütme yetkisi ve görevi verir. Anayasamızda 129 kez geçen “devlet”in dört ana bacağından (yasama, yürütme, yargı ve medya) yasama ve yürütme yetki ve görevlerinin nasıl olacağı tanımlanır. “Yurt görevini yerine getiren herkes” Cumhurbaşkanı’nı seçebilir. anayasaya göre Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanı’nın istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Hükümet kurulamadığı takdirde, Cumhuriyet Meclisi seçiminin yenilenmesine Cumhurbaşkanı karar verebilir, yenilemek yerine halkoylamasına başvurabilir ve bunu yaparken Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bulunan parti başkanlarından, Bakanlar Kurulu’ndan ve Meclis Başkanı’ndan demokratik bir şekilde görüş alarak, kendi kararını verir. Anayasa bu konuda Cumhurbaşkanı’na madde 88 ile hak tanır.

Hiç olmaması dileği ile madde 91’e göre, savaş halinde Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunarak, silahlı kuvvet kullanılması kararını da vermeye yetkili bir makamıdır cumhurbaşkanlığı. Yine anayasının 92. ve 93. maddelerine göre, Cumhuriyet Meclisi’nin bütçesini ve yasaları resmi gazetede yayımlayan veya yayımlanmasına onay veren makamdır. Uygun bulmadığı yasaları geri gönderip revize edilmesini sağlayabilen, Anayasa Mahkemesi’nden görüş alan, en tepedeki yetkili makamıdır.

Cumhurbaşkanı’nın Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği yasa/lar en az iki aylık bir gecikme ile mahkemenin verdiği görüşe göre ya yayımlanarak yürürlüğe girer veya tamamen kadük olur. Yani Cumhuriyet Meclisi’nin komitelerinde aylarca veya yıllarca ilgili tüm taraflar (sivil toplum örgütleri, kamu v.s.) ile görüşülen bir yasa, mecliste nihayete erse bile, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadığı ve Anayasa Mahkemesi’ne gittiği takdirde, yayımlansa bile, en az iki ay gecikme ile yürürlüğe girebilir. Bu da, cumhurbaşkanlığı makamının, ülkemizle diğer ülkelerdeki yasama düzenleri karşılaştırıldığında, devletin yasama bacağının ne kadar içinde olduğunu gösterir. Eğer bir yasa Bakanlar Kurulu’nca halkoylamasına sunulmak isterenirse, bu oylamayı halka sunan yine Cumhurbaşkanı’dır. Anayasanın üçüncü kısmına göre (yasama) Cumhuriyet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı hakkında verilebilecek tek karar yüce divana sevk edilmesidir (madde 95).

KKTC Cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilen, toplumun liderliğini üstlenen makamdır. Birçok ülkenin (özellikle Almanya, Avusturya, İngiltere) Cumhurbaşkanı dahi bilinmez. Çünkü ya yoktur (başkanlık, yarı başkanlık sistemi, monarşi) veya yasama, yürütme ve toplum liderliği kısmında bizim ülkemizdeki gibi anayasa ile bu haklar kendisine verilmemiştir. Makam, yasama ve yürütme kurallarının ve genel olarak anayasanın verdiği yetki ile yönetilir. Esas olan o makama oturunca, yasalar çerçevesinde kullanılabilecek yetkileri ve toplum yararına yapılacak ne varsa, nasıl yapılacağını bilmektir. Kimse, 1. Cumhurbaşkanı gibi, anayasayı yalamış yutmuş bir hukukçu olarak bu ülkeyi 22 yıl boyunca henüz yönetmemiştir. Halk tarafından seçilen her birey ve belli süre içerisinde üstlenilen her makam, yasaların tanıdığı haklar çerçevesinde, her konuda ve her şekilde yalnızca halk için çalışmak mecburiyetindedir. Hele hele o makam anayasaya göre bağımsız bir makamsa. Politikanın içi, dışı farketmez. İçte de, dışta da sahip olunan görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen yazılı metne günümüzde dijital olarak da ulaşılabilir…

Devamı: CUMHURİYETİN BAŞI-II

26/12/2019 13:22