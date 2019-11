Aybike Yektaoğlu yazdı:Yüzeysel

Altı dolu olmayan konuşmalar, tartışmalar, konular ve daha birçok öğe var hayatımızda yüzeyselliğinde boğulduğumuz. İçine helyum gazı basılmış balonda, ayaklar aşağılara sarkıtılmış vaziyette havada gider gibi, yüzeyselliğin tavan yaptığı bir dönemin içerisinde yaşıyoruz. Sürekli beş satırlık cümleler kurarak dünyaları fethettiğimiz sanal bir ortamın içerisinde yaşayıp gidiyoruz. O balonlar bizi yukarılara götürüyor. Lakin o çok yukarılardan aşağı düşüşümüz tam bir felaket olacak. Peki nedir bu yüzeysellik?

Gündem olan belirli konuları kısa zamanda unutup gidiyoruz. Dönemine göre konu populizminde boğuluyoruz. Sonra o konu iki üç gün tartışıldıktan, özellikle sanal ortamda herkes içini kusar gibi boşalttıktan sonra, gelsin başka bir konu. Bütün hayatımız “balık hafızalı” gibi iki saniyede değil, iki günde biten ve doğru düzgün konuşulmayan konular üzerinde dönüp duruyor. Aynı döngü mütemadiyen dönüyor. İstikrarı olmayan bir ülkede borsa rakamlarının iniş ve çıkışları gibi adrenalin dolu bir hayatın içerisinde yaşamaya çalışıyoruz.

Eskiye özlem duyuyoruz. Ama bunu sanal ortamlarda dile getirerek içimizi döküyoruz. Sanal ortam tam bir “ağlama duvarı”. Ayrıca kin ve nefretten hallice resmen TV de izlenip dalga geçilen ve seviyesi yerlerde gezen, günlük olarak sabahtan öğleden sonraya gösterilen kötü programlara benzer bir ortamın içinde yaşayarak gidiyoruz.

Üretilen belli başlı konular üzerinden toplu populizm yapmaktan ve sözel olarak dile getirmekten başka bir durumumuz yok bu aralar. Pratik sıfırdan hallice eksilerde geziyor.

Tartışma programları. Monologtan ibaret. Kim izleyecek? Katılıp sunucu ile monolog yapan kişinin akrabası, arkadaşları, iş arkadaşları, konusuna göre sivil toplum örgütü üyeleri, partisi vs.. Kime ne anlattı? Yalnızca o çemberin içinde olanların bildiği, sürekli duyduğu ve kendi kendine anlattığı ve sürekli dönen monolog bir hal.

Toplumun bir amaç için kurulan tüm sivil toplum örgütlerinden (elbette hepsi aynı kefeye konulmaz), özellikle devletle içli dışlı sarımsak başlı olanlardan en büyük beklentisinin olduğu zamanlar, kararsızların ve belirsizlerin en az olduğu zamanlardır. Neden mi? Çünkü yüzeyselliğin en az olduğu dönemlerden geçiyoruz demektir. Bireysel değil, topluluk içinde birlik şekilde hareket edilen ve bir amaç veya amaçlar topluluğu için emek verilen, kafa yorulan, enerji harcanılan zaman demektir. Bugün birçok yerel TV kanalının az izlenme oranları ile boğuşmasının sebebi ise toplumun yapılan monologlardan sıkılmasıdır.

Eskiden karşı görüşü savunan veya aynı görüşü savunup başka alt başlıklarda farklı düşünen her bir siyasi/siyasi olmayan sivil toplum örgütünün önde gelen tüm seçilmişleri, sivil toplumda onları temsil eden her bir bireyi kendi alanında “polylog” içerisindeydi. Tüm toplum far görmüş kedi gibi TV’ye kilitlenir ve ertesi gün içi dolu, zemini olan tartışmalar, konuşmalar yaşanırdı. Konuların içi dolu doluydu, dopdoluydu. Günlük hayatımızda yanıbaşımızda gerçekleşen ve birçok toplumu ilgilendiren, içine alan ortadoğu’nun bize olan etkisinin ekonomiye dahi vereceği şekillenmeyi tartışmaya dahi tenezzül etmediğimiz bugünlerin en büyük sebebi, eski “polylog”ların olmayışı ve bireysel bir monolog hayata yaptığımız geçiş noktasında gerçekleşmiştir. Sonuna da külliyen bir “herkes, hepiniz aynı” ile kapanış cümlesi ve kapanış. Toplumu güçlendiren, bilinçlendiren, devleti devlet yapan dört unsurun (yasama, yürütme, yargı ve medya) en görünür ve hepsinden en büyük etkisi olan medya bacağına bu konuda çok büyük bir görev düşüyor. “Monolog”laşmaktan kurtulup, tekrar “polylog”laşmamız lazım. İşte o zaman üreten, düşünen, geliştiren bir toplum için ilk adımı atmış oluruz.

