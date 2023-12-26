Ayça Alav Cinayetiyle İlgili Tutuklular Cezaevine Gönderildi!

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da öldürülen döviz bürosu sahibi Ayça Alav cinayetiyle ilgili tutuklanan ve ülkede kaçak yaşadıkları ortaya çıkan Ushe Ronny Katsuwa, Danilo Bogning ve İsrael Ngoy Lusamba dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı. Polis, zanlıların 22 Aralık 2023 tarihinde, Lefkoşa'da meydana gelen "Taammüden Adam Öldürme, Soygun" meselesi ile ilgili soruşturma maksatlı Adli Şubeye celp edildiklerini söyledi. Polis yapılan muhaceret kontrolünde Ushe Ronny Katsuwa’nın 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplamda 450 gün, Kamerunlu Danilo Bogning'in 4Ocak 2019 tarihinden beri bin 300 gün, Kongo uyruklu İsrael Ngoy Lusamba'nın 1 MART 2022 tarihinden veri 662 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.