Ayça Alav’ın katil zanlıları mahkemede!

Lefkoṣa Surlariçi bölgesinde katledilen Ayça Alav'ın polis ekiplerinin baṣarılı operasyonu ile yakalanan cinayet zanlıları mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede gönüllü ifade veren zanlılar suçlarını kabul etti. Mahkeme zanlılar hakkında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk kararı verdi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

22 Aralık 2023 tarihinde Ayça Alav, eşi Eren Alav’ın işletmecisi olduğu döviz dükkânı içerisinde Kamerun uyruklu olduğu tespit edilen ve aranmakta olan iki şahıs tarafından, elleri ve ayakları arkadan bağlanmak suretiyle koli bandı ile sardıktan sonra, ağzına sıkıştırılan mavi bez parçası nedeniyle boğularak hayatını kaybetmişti.