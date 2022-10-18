Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz'un ihanetini affetmedi

Bir süredir birlikte olan Ayça Ayşin Turan - Alp Navruz çiftinin ihanet nedeniyle ayrıldıkları iddia edilmişti. Hatta öyle ki, 3 milyon TL'lik reklam teklifini kaçırmak istemeyen Alp Navruz'un, Turan'la barışmak için yakın arkadaşlarını araya soktuğu bile söylenmişti. Ama Ayça Ayşin Turan ihaneti affetmedi.

Birlikte rol aldıkları dizide aşkları başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz bir yıldır beraberdi.

Geçtiğimiz günlerde Alp Navruz’un ihanet ettiği iddialarıyla araları açılan çiftin ayrılığı kesinleşti.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, Instagram’da birbirlerini takibi bırakıp aynı karede yer aldıkları pozları da sildi.

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18/10/2022 10:32