Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un final dansı

Ayça Ayşin Turan, bir yıldır beraber olduğu sevgilisi Alp Navruz ile ihanet nedeniyle ayrılma kararı almıştı.

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05/11/2022
cnn-türk

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Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un final dansı

Ayça Ayşin Turan, bir yıldır beraber olduğu sevgilisi Alp Navruz ile ihanet nedeniyle ayrılma kararı almıştı. Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz, Kuruçeşme'de bir mekandaydı. Gece boyunca sohbet edip, finalde de dans ettiler.

Birlikte rol aldıkları dizide aşkları başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz bir yıldır beraberdi.

Oyuncu Ayça Ayşin Turan, aldatıldığını öğrenince Alp Navruz ile olan bir yıllık ilişkisine son vermişti.

Hatta öyle ki, 3 milyon TL'lik reklam teklifini kaçırmak istemeyen Alp Navruz'un, Turan'la barışmak için yakın arkadaşlarını araya soktuğu bile söylenmişti. Ama Ayça Ayşin Turan ihaneti affetmedi.

Turan, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda gece boyunca Murat Boz ile sohbet etti. Gecenin finalinde dans ettiler.

05/11/2022 11:31
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TAGS: Ayça Ayşin Turan, Murat Boz, final, dansı
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