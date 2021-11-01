Ayça Erturan anne oldu!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettiren Ayça Erturan'dan güzel haber geldi. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan ünlü isim, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Heyecanla bekledikleri bebeklerini kucaklarına alan Ayça Erturan- Oğulcan Kırca çifti, minik kızlarına Nova adını verdi.

"BİR TANEYDİ. ŞİMDİ İKİ OLDULAR"

Güzel haberi Oğulcan Kırca, Instagram sayfasından duyurdu. Kızı ve eşinin fotoğrafını yayınlayan Kırca, paylaşımına şu notu düştü:

"Gözünden sakınır, üzerine titrersin. Nefesini kontrol eder, uykusunda izlersin. Morali düşsün her şeyden beter, bir gülümsesin ömre bedel. Bir taneydi. Şimdi ‘iki’ oldular."

"TANIŞTIRAYIM: NOVA"

38 yaşındaki Erturan ise kızı ile fotoğrafını paylaştı ve gönderisine; "Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben 'anne' oldum... Merhaba Dünya; tanıştırayım: Nova" notunu düştü.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Öte yandan güzel oyuncu, hamileliğinin beşinci ayında delta varyantına yakalanmıştı. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" şeklinde konuşmuştu.

"AŞI OLMASAYDIM BELKİ DE HASTANEDEYDİM!"

Kısa bir sürede koronavürüsü atlatan Ayça Erturan, sonrasında; "Yurt dışına uçmak için test yaptırmak üzere hastaneye gittim. Akabinde ikinci doz aşım yapıldı. Sonra eve gelirken telefon çaldı. Bakanlıktan aradılar. 'Koronavirüs sonucunuz pozitif' dendi. Bende hiç semptom yoktu. Biletler, her şey iptal oldu. İlk aşıyı olmasaydım belki de hastanedeydim. Benden önemlisi bebeğin sağlığı. Onun da artık antikoru var" açıklamasını yapmıştı.

MÜJDELİ HABERİ AİLESİNE BÖYLE VERMİŞTİ

Ayça Erturan, bebek beklediğini; ailesi ve dostlarına, içinde ultrason fotoğrafı olan bir hediye kutusuyla duyurmuştu. Oyuncu, aralarında; Yıldız Atiksoy, Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Hande Soral, Şükrü Özyıldız, Ebru Cündübeyoğlu, Hande Soral, Sarp Akkaya, Caner Erdeniz ve Müge Boz'un da yer aldığı pek çok ünlü isimlerin kutuyu açarken verdikleri tepkiyi kayda almıştı.

Erturan'ın müjdeli haberini ilk başta şaka zanneden, ardından şaşkınlıkları yüzlerine yansıyan arkadaşları, şoku kısa sürede atlatıp, oyuncunun bebek sevincine ortak olmuştu.

"ONLARA KÜÇÜK SÜRPRİZLER YAPIN"

Güzel oyuncu, daha sonra ortaya çıkan görüntüleri video klip haline getirip, "Onlara küçük sürprizler yapın" notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören oyuncuya tebrik mesajları yağmıştı.

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01/11/2021 09:21