Ayça Erturan, koronavirüs delta varyantına yakalandı. Yaklaşık beş aylık hamile olan oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.

"AŞI SEMPTOMLARI AZALTIYOR"

Erturan, koronavirüs aşının önemini de vurgulayarak, "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde 100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor" dedi.

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25/08/2021 11:30