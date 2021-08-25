Ayça Erturan koronavirüs delta varyantına yakalandı

Oyuncu Ayça Erturan, kısa süre önce ilk bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı. Kız bebek annesi olmak için gün sayan 38 yaşındaki Erturan, delta varyantına yakalandığını duyurdu.

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25/08/2021

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Ayça Erturan koronavirüs delta varyantına yakalandı

Ayça Erturan, koronavirüs delta varyantına yakalandı. Yaklaşık beş aylık hamile olan oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.

"AŞI SEMPTOMLARI AZALTIYOR"
Erturan, koronavirüs aşının önemini de vurgulayarak, "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde 100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor" dedi.

25/08/2021 11:30
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TAGS: Ayça Erturan, koronavirüs, delta
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HK MAGAZİN

Şahan Gökbakar’ın yangın yayını büyük yankı uyandırdı

HK MAGAZİN

Marmaris'te alevler ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine kadar yaklaştı. 2 gündür yangın bölgesinden yetkililere seslenen Gökbakar, "Müdahale olmazsa yangın büyüyecek" uyarıları yaptı. Müdahalenin yetersiz kalmasıyla yangın büyüdü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ünlü komedyen, "Göze göre göre yola atladı, mahşer yerine döndü. Buraya acil müdahale lazım. Buraya havadan müdahale şart. Burada insanların hepsi çaresiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’yiz bu kadar olmasın ya. Rica ediyorum. 2-3 uçak burayı söndürür ama buralar yanacak" diye isyan etti.

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