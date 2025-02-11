Ayda 1.000 yumurta yiyip değişimi fotoğrafladı: Sonuçlar şaşırttı

Japonya'nın Tokyo kentinde yaşayan Joseph Everett, vücut geliştiricilerin "yumurta diyeti, steroidler kadar etkili" iddiasını test etmek için günde 30 yumurta yediği bir aylık diyete girdi. Ayda yaklaşık 1.000 yumurta yiyen Everett, vücudundaki 1 aylık değişimi fotoğrafladı.

DEĞERLERİNİ GÜNDEN GÜNE TAKİP ETTİ

Günde 30 yumurta yediği bu süreçte beslenme programını ağırlık antrenmanlarıyla destekleyen Everett, deney öncesinde kilosunu ve fiziksel performansını ölçtü. Ayrıca kan testleri yaptıran genç adam, testosteron seviyeleri ve kolesterol değerlerini takip etti.

KAS KÜTLESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Bir ay sonunda Everett, 6 kilogram kas kütlesi kazanarak 78 kg'dan 84 kg'ya ulaştı. Ağırlık kaldırma performansında da ciddi gelişim gözlemlenen sporcu, bir ayın sonunda başlangıca göre 20 kg daha fazla ağırlık kaldırabildiğini söyledi.

Ancak asıl sürpriz kan değerlerinde ortaya çıktı. Beklenenin aksine "kötü" kolesterol seviyesinde belirgin bir artış gözlenmedi. Aksine vücut için faydalı olan "iyi" kolesterol seviyesinde yükselme görüldü. Ayrıca kalp krizi ve felç riskini artıran trigliserit seviyelerinde düşüş tespit edildi.

TESTOSTERON SEVİYESİNDE BEKLENMEDİK SONUÇ

Deneyin ortalarına doğru Everett, kendini daha enerjik ve motive hissettiğini belirtti. "Daha odaklanmıştım, enerjim arttı hatta libidom bile yükseldi" diyen Everett, test sonuçlarına göre testosteron seviyesinde kayda değer bir değişiklik olmadığını söyledi.

Öte yandan deneyin 20. gününde genç sporcu, mide krampları ve kabızlık nedeniyle zor anlar yaşadı. bunun sebebinin, çiğ yumurtada bulunan "tripsin inhibitörleri" olduğunu belirtti. Bu madde, sindirim sistemini zorlayabiliyor. Yumurtaları tekrar pişirerek tüketmeye başladığında bu sorunun geçtiğini fark etti.

UZMANLARIN YUMURTA SÖYLEMLERİ DEĞİŞTİ

Geçmişte sağlık uzmanları, yumurtanın kolesterol içermesi sebebiyle tüketiminin haftada 3-4 adetle sınırlandırılması gerektiğini söylüyordu. Ancak yeni araştırmalara göre günde 1 yumurtanın kalp hastalığı riskini artırmadığı ortaya koyuldu. Uzmanlar, yumurtanın haşlanarak veya az yağlı şekilde pişirilerek tüketilmesini öneriyor.

Joseph Everett ise deneyin sonuçlarını değerlendirirken "Bu steroidlerle aynı etkiyi yaratıyor mu emin değilim ama eğer tekrar kas kütlesi kazanmak istesem yeniden yapabilirim" dedi.