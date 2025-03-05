Ay'da gün doğumu görüntülendi: Bakan bir daha baktı

Mare Crisium (Kriz Denizi) bölgesine başarılı bir iniş gerçekleştiren araç, Güneş'in Ay yüzeyindeki benzersiz doğuşunu net bir şekilde görüntüledi.

AY'DA GÜN DOĞUMU NEDEN DAHA FARKLI?

Dünya'daki atmosfer, Güneş ışığını dağıtarak gökyüzüne mavi tonlarını kazandırır ve ışığın daha yumuşak görünmesini sağlar. Ancak Ay'da atmosfer bulunmadığı için Güneş ışınları doğrudan yüzeye ulaşıyor. Bu nedenle gün doğumu çok daha parlak, keskin ve sert gölgeler oluşturan bir manzaraya sahip oluyor. Ay yüzdeyinde gökyüzü tamamen siyah kalırken, Güneş beyaz ve saf bir ışık kaynağı gibi görünüyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA IŞIK TUTACAK

Blue Ghost, NASA'nın 10 farklı bilimsel yükünü Ay'a taşıdı. Bu cihazlar, Ay'ın jeolojisini, ısı akışını ve yüzey bileşimini inceleyecek. Ayrıca uzay hava durumu ölçümleri yapacak ve özel bir kamera, gün batımında Ay yüzeyindeki toz hareketlerini gözlemleyecek.

İniş aracı, 14 Dünya günü boyunca aktif olacak ve sondaj teknolojilerini test ederek NASA'ya veri aktaracak. Süreç tamamlandıktan sonra Ay gecesiyle birlikte güneş enerjisi tükenerek Blue Ghost'un görevi sona erecek.

AY'A YENİ MİSAFİRLER DE YOLDA

Blue Ghost, NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programı kapsamında görev yapan tek araç değil. 6 Mart'ta Intuitive Machines'in Athane IM-2 iniş aracı Ay'ın güney kutbu yakınlarına iniş yapmayı planlarken, Japon iSpace şirketinin Resilience aracı da gelecek aylarda Ay'a ulaşmayı hedefliyor.