Aydan Şener'in Dadı pişmanlığı: Keşke kabul etseydim

Çalıkuşu romanının 1986'daki dizi uyarlamasında hayat verdiği Feride rolüyle şöhreti yakalayan ve yıllar boyu birçok projede rol alan Aydan Şener, Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu.



Bilinmeyenlerini anlatan Şener, mesleki anlamda hayattaki en büyük pişmanlığını açıkladı.

YILLAR SONRA "DADI" İTİRAFI

61 yaşındaki oyuncu, bir döneme damga vuran 'Dadı' dizisinde "Melek" rolünün ilk kendisine teklif edildiğini; ancak ses tellerinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı kabul edemediğini söyledi.



"SESLİ ÇEKİLECEĞİ İÇİN CESARET EDEMEMİŞTİM"

Aydan Şener, konuyla ilgili "En büyük pişmanlığım odur. Keşke kabul etseydim dediğim bir iştir. Gülben çok başarılı oldu. O ara benim bir rahatsızlığım vardı ses tellerimle ilgili. Sesli çekimler de yapılmıyordu pek. O dönem ilk işlerdendir sesli çekilen belki de. O yüzden bir cesaret edememiştim. Her şey kısmet" ifadelerini kullandı.

"The Nanny" dizisinden uyarlanan, 2001-2002 yılları arasında ekranlara gelen Dadı dizisinde; Melek karakterine Gülben Ergen hayat vermişti.



Başroldeki Ergen, projede; Kenan Işık, Haldun Dormen, Seray Sever ve Sinem Kobal gibi isimlerle oynamıştı.