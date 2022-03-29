Aydemir Akbaş'tan meslektaşlarını kızdıracak sözler!

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29/03/2022

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Aydemir Akbaş'tan meslektaşlarını kızdıracak sözler!

Bu ülkede oyuncu yok

Aydemir Akbaş önceki gün Nişantaşı’ndaydı. “Bergen” filmini nasıl bulduğu sorulan oyuncu, “Şarkıcı filmi, yüzüne kezzap atılmış, ızdırap çekmiş, bitmiş. Bunun enteresan bir tarafı var mı? Ama tuttu helal olsun” dedi. Kendi rol aldığı filmleri dahi izlemediğini ve sinema filmlerindeki senaryoların çalıntı, dizilerin ise Kore dizisi olduğunu savunan Akbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncu yok ülkede. Bana bir Ali Şen gibi baba bulsanıza. Bir şey yok yeni nesilde.”

 

29/03/2022 10:00
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TAGS: Aydemir Akbaş
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