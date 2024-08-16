Aydemir Akbaş'tan üzen haber geldi!

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan gelen üzücü haber sevenlerini derinden etkiledi. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Akbaş, yeniden kansere yakalandığını açıklamıştı. Kanserle mücadelesine devam eden Akbaş, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarınıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun, kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler," demişti.

EVİNDE BAYGIN BULUNDU, ENTÜBE EDİLDİ

88 yaşındaki oyuncu, dün evinde baygın bir şekilde bulunarak acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Aydemir Akbaş için yakın dostu İbrahim Tatlıses dua talebinde bulundu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, usta sanatçının entübe edildiği iddia edildi.