Aydilge: Hesabı gerçekten Dilber ödeyecek... Belki de hayatlarıyla ödeyecekler

Kanal D ekranlarında yakında izleyici karşısına çıkacak olan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, ikinci fragmanıyla birlikte büyük bir yankı uyandırdı.

Dizinin ikinci fragmanında "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözleriyle dans eden Hazar Ergüçlü'nün oyunculuk performansı resmen sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Kimi dansı taklit etti kimi Dilber'in elbisesini satın aldı.

"DANS EDERKEN SİZ BU ACILARIN ÜZERİNDE TEPİNİYORSUNUZ"

Aydilge ise yaşanan bu Dilber akımına tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Babamın yıllar önce bir hastası vardı. Pavyonda çalışan ve mide kanseri olan bir kadın. Aşırı içkiye, sigaraya ve şiddete maruz kalmış bir kadın. Babam ona kanser olduğunu açıkladığında kadın 'Doktor bey ben zaten kanserin içindeyim' demiş. Şimdi bu pavyon dansıyla ilgili amma duyar kastınız diyenler var. Evet kadınlar belki o elbise ile sadece beğenilmek ve popüler bir dansı taklit etmek, cinsel olarak arzulanmak istiyorlar. Kişisel tercihleri ne diyebiliriz ki. Ama şunu da hatırlatmak gerekir; o elbise sadece bir elbise değil, o dans sadece bir dans değil, onların temsil ettiği pavyon kültürü binlerce kadının acısıdır."

Aydilge, sözlerinin devamında "Dans ederken siz bu acıların üzerinde tepiniyorsunuz" diyerek sosyal medyada var olan binlerce akım gibi onun da gelip geçici olduğunu ancak pavyonda çalışan kadınların yaşadığı acıların hiç geçmeyeceğini vurguladı.

Ayrıca ünlü şarkıcı, İnci Taneleri dizisinin fragmanında geçen "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözünü hatırlatarak "Hesabı gerçekten Dilber ödeyecek... Belki de hayatlarıyla ödeyecekler" diyerek sözlerini bitirdi.