Aydın: Birçok bölgede yaşanan kesintiler arıza kaynaklı değil

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, ülke genelinde birçok bölgede yaşanan elektrik kesintilerinin arıza kaynaklı olmadığını açıkladı.

Aydın, BRT’ye yaptığı açıklamada, bugünkü eylem esnasında enterkonnekte sisteme bir müdahalenin söz konusu olduğunu ve bu müdahale nedeniyle de oluşan ani frekans değişikliği sonucu sistemin kendisini korumak amaçlı olarak kapattığını söyledi.

Aydın, bunun sonucu olarak da elektrik kesintilerinin meydana geldiğini ifade etti.

Aydın, kesintinin arıza kaynaklı olmadığının altını çizerek, kesintiye neden olan müdahalenin kim ya da kimler tarafından yapılmış olduğunu henüz tespit edilemediğini de sözlerine ekledi.

Bu arada Aydın, gün içinde yaptığı açıklamasında sistemin dengelenmeye başlanmasıyla birlikte bölgelere yeniden elektrik enerjisi verilmeye başlandığını duyurmuştu.

Vatandaşlar tepkili

Öte yandan, bazı bölgelerde elektrik kesintileri devam ediyor.

Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, kesintiler nedeniyle adeta isyan etti, tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar, bazı yerlerde uzun süredir elektrik kesintilerinin devam ettiğini ve kesintilerin mağduriyete neden olduğunu vurguladı.

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03/04/2023 18:03