Aydın Denktaş’ın ölümünün 1. yıl dönümü…
02/02/2020
|
|
Demokrat Parti (DP) Gençlik Örgütü, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi merhum Aydın Denktaş’ı saygı sevgi ve rahmetle andığını bildirdi.
DP Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri’nin imzasıyla yayınlanan mesajda, “Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kıymetli eşi, Denktaş ailesinin kıymetli anneleri, Merhume Aydın Denktaş Hanımefendinin aramızdan ayrılışının 1. yılında kendilerini sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.