Aydın Doğan Hakkındaki Zorla Getirme Kararı Kaldırıldı

İstanbul 7. Asliye Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) avukatı Ahmet Tok ile sanıkların avukatları Erem Turgut Yücel, Ahmet Köksal Bayraktar, Şehnaz Yüzer katıldı.

Hakim, sanık avukatları tarafından celse arasında Aydın Doğan hakkında verilen zorla getirme kararına itiraz dilekçesinin sunulduğunu hatırlattı.

Sanık avukatlarından Şehnaz Yüzer, sanık Aydın Doğan için dosyaya konsolosluk ve noter onaylı rapor sunduklarını söyledi. Aydın Doğan'ın 21 Haziran'da açık ameliyata gireceğini kaydeden Yüzer, "Müvekkil omuriliğinden rahatsızdır. 22 Mart'taki satış işlemlerinden sonra daha önce planladığı gibi yurt dışına gitmiştir. 21 Haziran'da tekrar ameliyat olacak. Bu rapora göre asgari olarak da 18 Ağustos'a kadar kontrol altında tedavisi sürecektir. Sunulan raporlar müvekkilin ciddi rahatsızlığı içindir. Diğer müvekkil Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de ciddi rahatsızlıkları vardır. Her iki müvekkil hakkındaki zorla getirme kararının kaldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

"BU YAPILAN ALENİYET KURALINA AYKIRIDIR"

Avukat Köksal Bayraktar, zorla getirme kararının duruşma sırasında değil, celse arasında verildiğine değinerek, "Bu karardan bizim haberimiz olmamıştır. Biz kararı UYAP'tan değil, gazetelerden öğrendik. Ayrıca savunma olarak, bizim UYAP'a bakma zorunluluğumuz yok. Bu yapılan ceza usulünde geçerli olan aleniyet kuralına aykırıdır. 2 duruşmadır her iki müvekkil için 10'a yakın rapor sunduk. Biz size güveniyoruz ama siz bize güvenmiyorsunuz. Bu kararınızı bu duruşmada ortadan kaldırınız. Kaldırmadığınız takdirde gereği için en yakın ağır ceza mahkemesine gönderiniz." ifadelerini kullandı.

ZORLA GETİRME KARARI KALDIRILDI

Ara karar oluşturan hakim, sanık Aydın Doğan hakkında başlangıçta 8 haftalık istirahat için 22 Nisan'da sunulan raporun 56 günü kapsadığını, raporda Doğan'ın sürekli olarak bir hastanede yatarak tedavi görmesi gerektiğinin belirtilmediğini, ayrıca tedavi görenin yurda gelip gitmesinde sakınca olup olmadığının bildirilmediğini ve bu durumun mahkemece bilinemeyeceğini kaydetti.

Önceki raporun bugün itibarıyla son bulduğunu belirten hakim, yeni sunulan rapor ve belgelerle istirahat süresi ve tedavi sürecinin devam edeceği, uzun süreli yurt dışında bulunacağı belirtildiğinden sanık Doğan hakkındaki zorla getirme müzekkeresinin sunulan belgeler ışığında ortadan kaldırılmasına ve geri alınması için ilgili emniyet birimlerine müzekkere yazılmasına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın, SPK'nin, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ ile Doğan Gazetecilik AŞ yöneticileri hakkında, gazete kağıdı ve baskı malzemelerinin ithalatı işlemlerine fiili olarak katkısı bulunmayan Doğan ailesinin, yurt dışında kurulu şirketleri üzerinden karşılamak suretiyle ''görevi kötüye kullanma'' suçunu işledikleri iddiasıyla Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla başladığı anlatılıyordu.

Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma sonucunda, eylemin, ''görevi kötüye kullanma'' suçunu oluşturmadığı, ''SPK Kanunu'na muhalefet etmek'' kapsamında kaldığı kanaatine vardığı belirtilen iddianamede, bu nedenle soruşturma dosyasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği kaydediliyordu.

İddianamede, bahsedilen eylemlerle haksız şekilde menfaat sağlandığı iddiasıyla soruşturma dosyasına SPK tarafından üç üniversite öğretim üyesinin imzasını taşıyan bir hukuki mütalaa eklendiği ifade ediliyordu.

Rapor ve hukuki görüşlerin değerlendirilmesinin mahkemeye ait olduğu belirtilen iddianamede, Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, 2 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezası öngören 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-6 ve TCK'nin 43/1. maddesi uyarınca yargılanması istenmişti.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda, sanıklar Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti. Yargıtay 7. Dairesi ise Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenleme nedeniyle verilen beraat kararının tekrar gözden geçirilmesi için bozarak dava dosyasını mahkemeye iade etmişti.

Yargıtay'ın bozma kararından ardından dosyaya yeniden bakan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk kararında direnmişti. Dava dosyası yeniden Yargıtay'a gönderilmişti.

Dosyaya bakan Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak sanıklar hakkında atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Yerel mahkeme, davanın ikinci duruşmasının yapıldığı 11 Haziran'dan bir gün sonra celse arasında, Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.