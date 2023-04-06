Aydın: Lefkoşa genelindeki kesinti giderildi, lokal arızalar var

Sabah saatlerinde Lefkoşa genelinde yaşanan elektrik kesintisi giderildi.

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06/04/2023
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Aydın: Lefkoşa genelindeki kesinti giderildi, lokal arızalar var

Sabah saatlerinde Lefkoşa genelinde yaşanan elektrik kesintisi giderildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın sabah saatlerinde BRT’ye yaptığı açıklamada Lefkoşa ana giriş trafosunun dıştan müdahale ile devre dışı bırakıldığını, bundan dolayı kesinti yaşandığını açıklamıştı.

Aydın, BRT’ye yaptığı son açıklamada ise kesintinin giderildiğini ancak bölgesel arızalar bulunduğunu kaydetti.

 

06/04/2023 15:58
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TAGS: Dalman Aydın
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