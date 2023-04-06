Aydın: Lefkoşa genelindeki kesinti giderildi, lokal arızalar var
Sabah saatlerinde Lefkoşa genelinde yaşanan elektrik kesintisi giderildi.
06/04/2023
HK
Sabah saatlerinde Lefkoşa genelinde yaşanan elektrik kesintisi giderildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın sabah saatlerinde BRT’ye yaptığı açıklamada Lefkoşa ana giriş trafosunun dıştan müdahale ile devre dışı bırakıldığını, bundan dolayı kesinti yaşandığını açıklamıştı.
Aydın, BRT’ye yaptığı son açıklamada ise kesintinin giderildiğini ancak bölgesel arızalar bulunduğunu kaydetti.